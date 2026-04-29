РФ вивела з ладу газову систему міста на Донеччині

Миколаївка на Донеччині залишилась без газу після ударів РФ

Пошкоджені мережі змусили перекрити подачу: місто повністю без газу

Місто Миколаївка у Донецькій області залишилось без газопостачання після російських обстрілів, які спричинили критичні пошкодження інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Донецькоблгаз».

«На жаль, у Миколаївці через російські обстріли зафіксовано критичні пошкодження газових мереж», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, через різке зростання втрат газу та падіння тиску в розподільчих мережах фахівці були змушені перекрити подачу газу до міста від газорозподільчої станції «Слов’янська ДРЕС».

У «Донецькоблгазі» зазначили, що спеціалісти наразі контролюють ситуацію та оцінюють масштаб пошкоджень.

Нагадаємо, що у ніч на 27 березня російські війська здійснили масовану атаку дронами по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Внаслідок влучань було пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та перебоїв у постачанні.

Паралельно правоохоронці викрили корупційну схему в АТ «Укргазвидобування». За даними СБУ, посадові особи компанії разом із пов’язаними підприємцями завищували вартість матеріалів для видобутку газу у 2–3 рази. Це дозволяло привласнювати частину коштів, виділених на закупівлі.

Судово-економічна експертиза підтвердила збитки державі на понад 295 млн грн. Правоохоронці вже повідомили про підозру керівнику приватного товариства та службовій особі компанії за статтею про привласнення майна.