Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2026 року

Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2026 року
Нині триває 1534-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 157 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9317 дронів-камікадзе та здійснив 2696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 67 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Товстодубове та Голубівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та іще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав шість авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ, здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки, Зеленого, Вільчі.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного, Твердохібового.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Торецького, Софіївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке, Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував двічі, в бік Вербового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 21 атаку у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки, Зеленого, Рибного та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Прилуки.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Противник проводив дві атаки, в бік Антонівки та острова Білогрудий.

