Під Москвою атаковано військову частину (відео)

Вибухи прогреміли у Підмосков'ї, а також у Брянській області

У ніч проти четверга, 7 травня, низка російських регіонів опинилася під масованою атакою безпілотників. Найгучніше було в Московській та Брянській областях: місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів, польоти літаків та інтенсивну роботу систем ППО, пише «Главком».

Найбільший резонанс викликало відео з Наро-Фомінська (Московська область), де зафіксовано атаку на місцеву військову частину. На кадрах чути звуки прольоту дронів, після чого лунають потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють про заграву в районі об'єкта та роботу зенітних установок.

Також про вибухи повідомляли в Брянській області

Прольоти безпілотників та роботу ППО фіксували у багатьох районах Московської області. Очевидці повідомляють про характерний звук у небі та активність авіації, яку підняли для перехоплення повітряних цілей. У мережі з'являються численні свідчення про вибухи, від яких у будинках дрижали шибки.

Неспокійно було і в Брянській області. Місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів, які було чути у декількох районах регіону. Ймовірно, спрацювали системи протиповітряної оборони, проте інформація про можливі руйнування на землі чи пошкодження інфраструктури наразі уточнюється.

Нагадаємо, росавіація запровадила тимчасові обмеження на роботу низки великих аеропортів. Причиною називають забезпечення безпеки польотів під час фінальних репетицій повітряної частини параду до 9 травня.