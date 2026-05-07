Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під Москвою атаковано військову частину (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Під Москвою атаковано військову частину (відео)
Прольоти безпілотників та роботу ППО фіксували у багатьох районах Московської області
колаж: glavcom.ua

Вибухи прогреміли у Підмосков'ї, а також у Брянській області

У ніч проти четверга, 7 травня, низка російських регіонів опинилася під масованою атакою безпілотників. Найгучніше було в Московській та Брянській областях: місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів, польоти літаків та інтенсивну роботу систем ППО, пише «Главком».

Найбільший резонанс викликало відео з Наро-Фомінська (Московська область), де зафіксовано атаку на місцеву військову частину. На кадрах чути звуки прольоту дронів, після чого лунають потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють про заграву в районі об'єкта та роботу зенітних установок.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Прольоти безпілотників та роботу ППО фіксували у багатьох районах Московської області. Очевидці повідомляють про характерний звук у небі та активність авіації, яку підняли для перехоплення повітряних цілей. У мережі з'являються численні свідчення про вибухи, від яких у будинках дрижали шибки.

Неспокійно було і в Брянській області. Місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів, які було чути у декількох районах регіону. Ймовірно, спрацювали системи протиповітряної оборони, проте інформація про можливі руйнування на землі чи пошкодження інфраструктури наразі уточнюється.

Нагадаємо, росавіація запровадила тимчасові обмеження на роботу низки великих аеропортів. Причиною називають забезпечення безпеки польотів під час фінальних репетицій повітряної частини параду до 9 травня. 

Читайте також:

Теги: росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань
Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань
23 квiтня, 19:46
Зеленський вперше публічно говорить про нову архітектуру безпеки Європи без США
«Карти з'явилися»: Україна виходить із гри Трампа
19 квiтня, 19:44
Кремль жаліє тварин, але не людей: що стоїть за заявами Путіна про Туапсе
Кремль жаліє тварин, але не людей: що стоїть за заявами Путіна про Туапсе
29 квiтня, 11:42
Росія передає Ірану весь досвід, набутий під час війни проти України
Поділені на три категорії. Росія передала Ірану розвіддані про енергооб'єкти Ізраїлю
7 квiтня, 06:22
РФ змінила тактику під Куп’янськом: дрони атакують безперервно
РФ перекинула елітний підрозділ БПЛА під Куп’янськ: названо мету
9 квiтня, 16:05
Громадяни Куби стали однією з найбільших груп іноземців, які воюють на боці Росії в Україні
Держдеп США розкрив, як Куба допомагає Росії у війні проти України
15 квiтня, 06:28
Путін згадав про шкарпетки на Дні святкування муніципальної влади
Путін знайшов пояснення «перемогам» Росії: справа у шкарпетках
21 квiтня, 16:08
Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі обговорили, які зусилля та ресурси потрібні для повноцінного відновлення конфайнменту
Зеленський та Гроссі побували на відкритті нової експозиції Національного музею «Чорнобиль»
26 квiтня, 16:59
Позивачі використовують старі інвестугоди для оскарження санкцій
Олігархи РФ подали серію позовів проти Бельгії: причина
5 травня, 16:51

Соціум

Під Москвою атаковано військову частину (відео)
Під Москвою атаковано військову частину (відео)
Суд США розсекретив ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна
Суд США розсекретив ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна
Росія закриває аеропорти від Москви до Краснодара: що відомо
Росія закриває аеропорти від Москви до Краснодара: що відомо
Десятки регіонів РФ відмовились від парадів на 9 травня: список
Десятки регіонів РФ відмовились від парадів на 9 травня: список
ЄС взяв курс на викорінення бідності: представлено нову стратегію
ЄС взяв курс на викорінення бідності: представлено нову стратегію
Справа Епштейна. Міністр торгівлі США дав свідчення
Справа Епштейна. Міністр торгівлі США дав свідчення

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Вчора, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Вчора, 15:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua