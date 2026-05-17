Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном 14 травня 2026 року у Пекіні
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Що Трамп привіз із Пекіна – і чому це гарна новина для Києва

Дводенний візит Трампа до Китаю 14-15 травня – перший державний візит американського президента до Пекіна з 2017 року – завершився саме так, як і прогнозували реалісти. Без проривів. Без сенсацій. З рамкою на три роки наперед, яку Сі назвав «конструктивні відносини стратегічної стабільності». Простіше: домовилися домовлятися.

Українським коментаторам легко зробити з цього сюжет розчарування. Україну в офіційному комюніке згадали одним рядком – «сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході, в Україні та на Корейському півострові». Ні деталей, ні дорожньої карти, ні навіть ритуального обіцяння «сприяти».

Тим часом Росія саме під час саміту, у ніч проти 15 травня, влучила крилатою ракетою Х-101 у дев'ятиповерхівку в Дарницькому районі Києва. Загинули 24 людини, серед них троє підлітків. Зеленський прямо вказав на символіку моменту: ракета, яку проаналізували українські експерти, була виготовлена у другому кварталі цього року – тобто

Росія продовжує імпортувати компоненти в обхід санкцій, поки великі країни говорять про стабільність. Усе так. І все ж висновок, що «Україну злили» – це неправильне прочитання саміту.

Розгляньмо, що насправді сталося. Сі дав Трампу видимі трофеї для внутрішньої аудиторії: 200 літаків Boeing (хоча Трамп хотів 500, тому акції впали на 4%), обіцянку купити сільгосппродукції на 10 мільярдів, інтерес до американської нафти.

Трамп натомість приніс те, що Пекіну дійсно потрібне – за повідомленням Reuters, «зелене світло» на продаж AI-чипів Nvidia H200 десятку китайських техногігантів (Alibaba, Tencent, ByteDance) і паузу у $13-мільярдному пакеті озброєнь для Тайваню.

Класичний торг: одне віддав те, що йому не дуже болить, інший – те, що стратегічно важливе. Сі публічно попередив, що Тайвань – це лінія, яка може призвести «до колізії або конфлікту». Найжорсткіше формулювання за всі публічні розмови з Трампом.

Тепер головне. Реальна «велика угода» буде підписуватися не в Пекіні. Трамп публічно запросив Сі з дружиною до Білого дому на 24 вересня. Між травневим візитом і вересневим – чотири місяці робочих переговорів. І ось тут починається українська арифметика.

По-перше, Путіна на цій вечірці не було і не запросили. Останній очний контакт Сі з Путіним відбувся ще у вересні 2025-го. Кремль натякає на «найближчий візит», але дату Сі досі не призначив.

Аналітик The Conversation Стефан Вульф формулює прямо: рух США і Китаю до керованих відносин означає, що зусилля Путіна нагадати про свою присутність на світовій сцені провалилися. Понад те, за повідомленнями, пропозицію Путіна забрати іранський високозбагачений уран до Росії Трамп нібито відхилив і порадив натомість зосередитися на завершенні війни з Україною.

По-друге, рамка візиту Сі у вересні – це фактично дедлайн. До цієї дати в Кремля стискається коридор: або демонструвати на фронті щось, що можна продати як перемогу, або погоджуватися на нові переговорні рамки, де серед співпосередників буде вже й Пекін.

Швидше за все, спробують обидва сценарії одночасно. Тому інтенсифікація бойових дій улітку – не страшилка експертів, а базовий сценарій планування. Український Генштаб має виходити саме з цього припущення.

По-третє – і це найважливіше – Україна отримала вікно для дипломатії в Пекіні, якого раніше не було. Поки Сі готується їхати у Вашингтон з пакетом домовленостей, китайській стороні вкрай вигідно мати під рукою власну українську карту.

Зеленський за останні два роки вибудував раціональну, послідовну лінію в комунікації з Пекіном – без емоційних різких поворотів, які зробили з відносин з Китаєм проблему для багатьох європейських столиць.

Зараз момент, коли ця стриманість починає працювати: китайська сторона вже не може робити вигляд, що української війни не існує, бо вересневий саміт її цим питанням накриє. Українська дипломатія має йти в Пекін не з вимогами і не з претензіями, а з конкретною пропозицією про роль КНР у відбудові та її економічних інтересах на українському ринку. Це рівень розмови, який Пекін розуміє.

Підсумок доволі простий. Великого прориву для України цей саміт не дав і дати не міг. Але він дав щось майже так само цінне: чотиримісячне вікно, в якому Москва втрачає простір для маневру з обох столиць, а Пекін уперше за всю війну входить у фазу, коли йому буде складно і далі робити вигляд осторонь.

До 24 вересня можна або встигнути в цю фазу зайти, або стояти осторонь і потім зчитувати чужі домовленості з газет. Перший варіант складніший, але вибір тут – наш.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія дипломатія саміт Україна Тайвань Дональд Трамп Сі Цзіньпін Китай США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Сибіга під час дискусії у межах конференції PISM Strategic Ark
Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
12 травня, 17:41
США заблокували танкери з іранською нафтою на $13 млрд
США повідомили про рекордну кількість перехоплень іранських суден
9 травня, 16:32
Напад на Європу можливий у будь-який момент
Напад на Європу. Німецький генерал оцінив, чи здатен Путін відкрити ще один фронт
9 травня, 07:12
Унаслідок влучання «Шахеда» утворилася пожежа
Нічна атака на Харків: «Шахед» зруйнував приватний будинок, у місті спалахнули пожежі
6 травня, 07:02
Китай вивів кораблі до Тайваню: за добу зафіксували 9 суден
Китай підвів кораблі до Тайваню. Острів підвищив бойову готовність
28 квiтня, 08:30
Унаслідок ворожої атаки поранень дістали двоє чоловіків
РФ атакувала Запоріжжя: постраждали люди (фото)
28 квiтня, 07:59
Сьогодні в паспорті Євгена у графі «місце народження» чітко вказано: 26 квітня 1986 року, місто Чорнобиль
Остання народжена у Чорнобилі дитина: де вона зараз та чим займається
26 квiтня, 16:15
Українськими безпілотниками цікавляться все більше країн
«Ми не хочемо «нової Ялти». Міністр Сибіга оцінив ідею нового європейського оборонного союзу
22 квiтня, 12:10
Петер Мадяр заявив, що Угорщина відновить використання нафтопроводу «Дружбу», якщо це практично доцільно
Мадяр зробив заяву про «Дружбу» та звернувся до Зеленського
20 квiтня, 19:08

Ігор Петренко

Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна
Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна
Путін визнав справжню причину війни проти України
Путін визнав справжню причину війни проти України
Україна повертається на Південний Кавказ
Україна повертається на Південний Кавказ
Бабіш не Орбан. Чому Чехія не повторить шлях Угорщини
Бабіш не Орбан. Чому Чехія не повторить шлях Угорщини
Якщо не справляються західні санкції. Україна застосувала нову стратегію проти Росії
Якщо не справляються західні санкції. Україна застосувала нову стратегію проти Росії
Білорусь – найслабша ланка, через яку треба тиснути на Москву
Білорусь – найслабша ланка, через яку треба тиснути на Москву

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Сьогодні, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua