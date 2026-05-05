У Китаї вибухнула фабрика феєрверків, загинула 21 людина

Вибух на фабриці феєрверків у китайській провінції Хунань забрав життя 21 людини

На місці події було задіяно майже 500 пожежників, рятувальників та медичного персоналу

Масштабна техногенна катастрофа сколихнула китайську провінцію Хунань. Внаслідок потужного вибуху на підприємстві з виробництва піротехніки загинула щонайменше 21 особа, ще понад 60 отримали поранення. Трагедія змусила лідера КНР Сі Цзіньпіна виступити з терміновою заявою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трагедія сталася в понеділок, 4 травня, близько 16:40 за місцевим часом у місті Чанша – ключовому центрі китайської піротехнічної промисловості. Вибух прогримів на потужностях компанії Huasheng, яка займається виробництвом та демонстрацією феєрверків.

За офіційними даними, оприлюдненими у вівторок, 21 людина загинула, а 61 особа отримала поранення різного ступеня важкості. На кадрах, що поширюються у китайських соцмережах, видно густий чорний дим та вщент зруйновані промислові споруди. До ліквідації наслідків залучили майже 500 рятувальників, пожежників та медиків.

Глава КНР Сі Цзіньпін негайно відреагував на подію, видавши серію «важливих вказівок» місцевій владі. Він закликав до максимально швидкого розслідування, щоб встановити причини детонації та «суворо притягнути до відповідальності» винних у порушенні норм безпеки.

Окрім цього, лідер Китаю наказав посилити перевірку ризиків у ключових галузях промисловості по всій країні, забезпечити надійний контроль за небезпечними об'єктами та підвищити рівень громадської безпеки для захисту майна та життів громадян.

Китай є світовим монополістом на ринку піротехніки. Минулого року країна експортувала феєрверків на суму $1,14 млрд, що становить понад дві третини світових продажів. Проте гонитва за обсягами виробництва часто супроводжується нехтуванням технікою безпеки.

