Похід до Путіна ускладнився. Фіцо доведеться летіти до Москви в обхід половини Європи

колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Країни Балтії та Польща закрили свій повітряний простір для словацького прем’єра на шляху до параду 9 травня у Москві

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо добиратиметься до Москви на заходи 9 травня довшим маршрутом через кілька європейських країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Marker.

За інформацією видання, словацька делегація летітиме через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію. Джерело у Міністерстві закордонних справ Словаччини підтвердило журналістам цю інформацію.

Зазначається, що змінити маршрут довелося через заборону на проліт над територією країн Балтії та Польщі.

Естонія офіційно відмовила у використанні свого повітряного простору для польоту словацької делегації до Москви.

Водночас, за даними Marker, Чехія, Німеччина, Швеція та Фінляндія не висловили заперечень щодо прольоту літака Фіцо через їхню територію.

Раніше Роберт Фіцо підтвердив свою участь у заходах 9 травня у Москві. При цьому словацький прем’єр заявляв, що не братиме участі у самому військовому параді, а лише планує покласти квіти до Могили Невідомого Солдата.

Нагадаємо, що російська пропаганда заявляла, що до Москви на 9 травня нібито мають приїхати лідери щонайменше 20 держав. Однак навіть речник Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що йому «нічого не відомо» про таку кількість підтверджених гостей. Пізніше у Кремлі повідомили, що окремо оприлюднять перелік іноземних делегацій, які погодилися приїхати до Москви.

Серед тих, хто вже підтвердив участь у заходах, – Олександр Лукашенко, Касим-Жомарт Токаєв, Садир Жапаров, Роберт Фіцо, а також представники невизнаних Абхазії, Південної Осетії та Республіки Сербської. Крім того, до Москви вже прибули король Малайзії султан Ібрагім та президент Лаосу Тхонглун Сісуліт.

