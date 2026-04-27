Обстріл Сумщини: загинули люди, пошкоджено енергооб'єкт та АЗС (фото)

Наталія Порощук
У Шосткинській громаді було пошкоджено автозаправну станцію
фото: Національна поліція

Загинули двоє чоловіків віком 48 та 53 років

За добу окупанти застосовували проти Сумщини керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Загалом зафіксовано близько півтори сотні ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Унаслідок ворожих атак є загиблі, поранені та руйнування цивільної інфраструктури.

У Білопільській громаді внаслідок атаки російських дронів загинули двоє чоловіків віком 48 та 53 років, пошкоджено житлові будинки. Також Роменській громаді травмовано одну людину, пошкоджено об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, медичний заклад, комерційні приміщення, автомобілі, а також пʼять приватних будинків.

Водночас у Сумській громаді поранено двох людей, зафіксовано пошкодження автозаправної станції, транспортних засобів, а також десяти приватних домоволодінь. У Шосткинській громаді також пошкоджено автозаправну станцію.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документували наслідки обстрілів та збирали доказову базу воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, уночі 27 квітня російська терористична армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси. За медичною допомогою звернулися 10 людей, серед яких є двоє дітей.

