Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Якщо не справляються західні санкції. Україна застосувала нову стратегію проти Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У ніч проти 28 квітня дрони знову атакували нафтозавод у російському Туапсе
фото: скриншот з відео

«Далекобійні санкції» – чому це працює там, де не справлялися західні пакети

Цього тижня сталася річ, яку легко проґавити в новинному шумі. Путін уперше за весь час повномасштабної війни публічно прокоментував удари по російському НПЗ. На цьому окремо наголошує ISW: Кремль зазвичай таких речей не визнає, бо це знос пропагандистської картинки. А цього разу – мусив.

Йдеться про Туапсинський НПЗ. Україна вдарила по ньому тричі за квітень – 16, 20 і 28 числа. Завод компанії «Роснефть» з річною потужністю переробки 12 мільйонів тонн зупинений. Влада Краснодарського краю оголосила надзвичайний стан, фіксує розливи нафти, нафтовий «дощ» над містом і дим, який сягнув Ставрополя. Цього вже не сховаєш ніяким засекречуванням енергетичної статистики.

І Туапсе – лише частина картини. Bloomberg за квітень нарахував щонайменше 21 удар по російських НПЗ, експортних терміналах і нафтопроводах. ISW дає сумарно 18 ударів по нафтовій інфраструктурі та 41 – по військових об’єктах. Один з останніх – Пермська лінійна перевалочна станція «Транснефти», понад 1500 км від кордону.

Загальний ефект: міжнародне енергетичне агентство прогнозує переробку нафти в Росії на рівні менше 5 мільйонів барелів на день до червня. Російський видобуток уже впав на 300–400 тисяч барелів на добу. Експорт пального обвалився на 17 відсотків.

Чому це називають «далекобійними санкціями» – і чому це ключове формулювання? Тому що тут і відповідь на питання, яке часто звучить у фоновому режимі: «А санкції взагалі працюють?» Працюють – але не самі.

Західні санкційні пакети, бюрократичні обмеження на російські банки і компанії дають тиск, який Москва навчилася частково обходити через тіньовий флот, треті країни і фіктивні юрисдикції.

А ось коли до цього додається кінетичний удар по самих фізичних точках доходу – нафтопереробці і експортних потужностях – система починає тріщати. Бюрократичну заборону можна обійти. Згорілий резервуар обійти не можна.

Зеленський правильно називає цю кампанію саме санкціями – бо ціль тут не військова, а економічна. Кожен зупинений НПЗ – це втрачені доходи бюджету, проблема з паливом усередині країни, дефіцит, інфляція, тиск на підтримку війни в самому російському суспільстві. І стратегія повторних ударів по одних і тих самих об’єктах – це принципова зміна тактики. Раніше били й чекали. Тепер не дають можливості ремонту. Туапсе – модель.

Окремо – нафтопроводи. Тут Україна показує реалістичність: за квітень уражено щонайменше п’ять насосних станцій, але внутрішня російська трубопровідна мережа – найдовша у світі і спроєктована ще в роки холодної війни. Вона стійка, потоки переспрямовуються.

Поки що довгострокового ефекту немає. Це й називається стратегією накопичувального тиску – не «переломна перемога» в одному ударі, а методичне зменшення запасу міцності.

І це принципово важливо для розуміння логіки. Україна не просто «мститься» за обстріли. Вона веде кампанію виснаження, точно цілячи в економічні артерії агресора.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції путін Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Трамп поговорили по телефону ввечері 29 квітня 2026 року
Дзвінок як акт визнання поразки: навіщо Путін звернувся до Трампа
1 травня, 16:15
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
22 квiтня, 12:40
Вхід до російського павільйону в садах Джардіні на Венеційській бієнале. Цьогоріч Україна вимагає від італійської влади анулювати візи учасникам проєкту країни-агресора
Глава МЗС України заінтригував: росіяни отримають «сюрприз» на Бієнале?
22 квiтня, 10:50
Російська пропаганда поширює черговий вимисел
Ворог активно просуває фейк про існування в Україні «фабрик смерті»
13 квiтня, 20:56
У Путіна поки нема планів телефонувати Мадяру
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
13 квiтня, 18:04
У ніч проти 31 березня до повітряного простору Естонії залетіли кілька безпілотників, уламки одного з них виявили в Тартуському повіті
Український посол попередив естонців про ймовірність нових інцидентів з дронами
13 квiтня, 17:18
У місті, яке очолює Воке, нині проживає чимало українців
Мер бельгійського міста вивчив українську
4 квiтня, 19:15
Окупанти вночі атакували Ізмаїл
Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
29 квiтня, 08:52
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
Вчора, 04:49

Ігор Петренко

Якщо не справляються західні санкції. Україна застосувала нову стратегію проти Росії
Якщо не справляються західні санкції. Україна застосувала нову стратегію проти Росії
Білорусь – найслабша ланка, через яку треба тиснути на Москву
Білорусь – найслабша ланка, через яку треба тиснути на Москву
Чому Путін раптом запропонував «перемир'я» на 9 травня?
Чому Путін раптом запропонував «перемир'я» на 9 травня?
Алієв-трек. Як Україна вибудовує безпеку в обхід Москви
Алієв-трек. Як Україна вибудовує безпеку в обхід Москви
Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля
Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля
Деталь, яка часто залишається в тіні – Україна тепер сама обирає, де говорити з Росією
Деталь, яка часто залишається в тіні – Україна тепер сама обирає, де говорити з Росією

Новини

Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
2 травня, 09:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua