Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною

Юлія Відміцька
Учні активно поширюють у TikTok відео з вірусного тренду про вчителів
Підлітки публікують образливі відео про своїх вчителів

Росія звинувачує українські спецслужби в поширенні тренду в TikTok з образами вчителів. Подібні відео здебільшого поширюються російською аудиторією, проте їх публікують і користувачі з Білорусі, Казахстану та України. Відповідну заяву зробив голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі. Про це розповідає пише «Главком».

У чому голова Держдуми РФ звинувачуює Україну

Володін назвав згаданий тренд «провокацією» та зауважив, що відео з образами російських вчителів – «це не гра». «Надходять звернення щодо образливих відео про вчителів, які незаконно поширюються в соціальних мережах. Повідомлення про це надходять із різних міст. Подібна ситуація складається також у Білорусі та Казахстані. Хочу звернути увагу, що це провокація», – заявив росіянин.

Крім цього, він заявив, що за поширенням відповідних відео стоять українські спецслужби. А мета цієї «провокації» нібито криється в тому, щоб залучати російських дітей до розповсюдження «деструктивного контенту».

«За цим стоять українські спецслужби та ті, хто їх спонсорує. Таким чином вони використовують дітей для залучення аудиторії до своїх ресурсів. Щоби потім залучати до заборонених спільнот і поширювати серед них і через них деструктивний контент. Є ті, хто наживається на цьому, шантажуючи та вимагаючи плати за видалення опублікованих постів», – висловився пропагандист.

У російських ЗМІ також зауважують, що поширення відео з образами в бік вчителів може закінчитися для авторів кримінальною відповідальністю. Зокрема, у медіа з’являються попередження про те, що авторів дописів можна легко знайти та притягти до відповідальності. Згадуються про штрафи, які можуть встановити особам, що досягли 16 років.

Що відомо про вірусний тренд

Тренд, який згадують росіяни, створюють під аудіодоріжку зі словами головних героїв серіалу «Дивні дива». Під звук «Dustin, Lucas, Will, Mike, me» школярі публікують відео з фото своїх вчителів, яких вони розділяють на хороших та поганих. Річ у тім, що на останніх кадрах з’являються вчителі, які не подобаються учням, тож їхні світлини транслюють уже під звук зі словами нецензурної лексики.

Серед авторів відео підлітки не лише з Росії, зокрема, у тренд потрапляли й українські вчителі. Наприклад, у своєму блозі в TikTok про це висловлювалася популярна в мережі вчителька із Чернівців Аліна Мец. Вона також потрапила в подібне відео.

Нагадаємо, у Росії до Держдуми перестали пускати пресслужбу через те що фотокореспонденти навмисно роблять погані кадри депутатів. Щодо невдалих кадрів політиків у Держдумі напередодні висловився спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Політик звинуватив фотокореспондентів у тому, що вони навмисно роблять кадри, де показують депутатів у «поганому світлі».

Читайте також

Зеленський розповів журналістам про фронт, нафту та союзників
Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
10 квiтня, 12:37
Ініціатива ЄС може стати наступним кроком до уніфікації правил в’їзду для громадян Росії на територію Євросоюзу
ЄС може закрити в’їзд для росіян зі старими паспортами: подробиці
28 березня, 04:20
На провокацію Кремль може піти, лише якщо відчує безпосередню загрозу діючому режиму
Чи нападе Путін на Естонію? Клімкін пояснив задум російського диктатора
29 березня, 15:35
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022», який проходив на території окупованого Бахчисарайського району
Україна закликала відсторонити від змагань зі скелелазіння російських військових
2 квiтня, 11:21
21-річний Єрмаков бере участь у шосейних перегонах за команду Bahrain-Victorius з 2025 року
Перспективний велосипедист відмовився від російського громадянства
2 квiтня, 12:37
Фіцо закликав ЄС скасувати санкції проти російських енергоносіїв
Фіцо закликав ЄС скасувати санкції проти російських енергоносіїв
5 квiтня, 00:59
Олександр Отрощенко очолював змішаний авіаційний корпус Північного флоту із 2024 року
Офіційно: Росія підтвердила загибель генерала Отрощенка під час аварії Ан-26
6 квiтня, 13:03
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
9 квiтня, 21:18
Російська нафта знову отримала «зелене світло» від США
США продовжили послаблення санкцій на російську нафту: що сталося
10 квiтня, 18:48

Курйоз

Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною
Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною
У цирку в Росії тигр втік до глядацької зали та налякав росіян (відео)
У цирку в Росії тигр втік до глядацької зали та налякав росіян (відео)
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)
Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі
Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
