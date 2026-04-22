Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною

Підлітки публікують образливі відео про своїх вчителів

Росія звинувачує українські спецслужби в поширенні тренду в TikTok з образами вчителів. Подібні відео здебільшого поширюються російською аудиторією, проте їх публікують і користувачі з Білорусі, Казахстану та України. Відповідну заяву зробив голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі. Про це розповідає пише «Главком».

У чому голова Держдуми РФ звинувачуює Україну

Володін назвав згаданий тренд «провокацією» та зауважив, що відео з образами російських вчителів – «це не гра». «Надходять звернення щодо образливих відео про вчителів, які незаконно поширюються в соціальних мережах. Повідомлення про це надходять із різних міст. Подібна ситуація складається також у Білорусі та Казахстані. Хочу звернути увагу, що це провокація», – заявив росіянин.

Крім цього, він заявив, що за поширенням відповідних відео стоять українські спецслужби. А мета цієї «провокації» нібито криється в тому, щоб залучати російських дітей до розповсюдження «деструктивного контенту».

«За цим стоять українські спецслужби та ті, хто їх спонсорує. Таким чином вони використовують дітей для залучення аудиторії до своїх ресурсів. Щоби потім залучати до заборонених спільнот і поширювати серед них і через них деструктивний контент. Є ті, хто наживається на цьому, шантажуючи та вимагаючи плати за видалення опублікованих постів», – висловився пропагандист.

У російських ЗМІ також зауважують, що поширення відео з образами в бік вчителів може закінчитися для авторів кримінальною відповідальністю. Зокрема, у медіа з’являються попередження про те, що авторів дописів можна легко знайти та притягти до відповідальності. Згадуються про штрафи, які можуть встановити особам, що досягли 16 років.

Що відомо про вірусний тренд

Тренд, який згадують росіяни, створюють під аудіодоріжку зі словами головних героїв серіалу «Дивні дива». Під звук «Dustin, Lucas, Will, Mike, me» школярі публікують відео з фото своїх вчителів, яких вони розділяють на хороших та поганих. Річ у тім, що на останніх кадрах з’являються вчителі, які не подобаються учням, тож їхні світлини транслюють уже під звук зі словами нецензурної лексики.

Серед авторів відео підлітки не лише з Росії, зокрема, у тренд потрапляли й українські вчителі. Наприклад, у своєму блозі в TikTok про це висловлювалася популярна в мережі вчителька із Чернівців Аліна Мец. Вона також потрапила в подібне відео.

