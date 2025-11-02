СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях

FP-2 – це розробка української компанії Fire Point, яка також виробляє ракету «Фламінго»

Ударів завдали безпілотниками FP-2 з бойовими зарядами 105 кг

Спецпризначенці Служби безпеки України завдали ударів по складах та базах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба СБУ.

Уразити вдалося місця скупчення техніки та особового складу росіян, які ті використовували для логістики та розподілу ворожих сил.

⚡️СБУ завдала удару по складах та базах росіян на тимчасово окупованих територіях



Уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу окупантів. Удари були виконані з використанням безпілотних апаратів «FP-2» з бойовими зарядами… pic.twitter.com/wzlsx5eomo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 2, 2025

Ударів завдали безпілотниками FP-2 з бойовими зарядами 105 кг – це забезпечило високу ефективність операції, кажуть у СБУ.

FP-2 – це розробка української компанії Fire Point, яка також виробляє ракету «Фламінго». Цей дрон здатний літати на 200 кілометрів, що менше ніж у попередньої серії FP-1, яка має дальність 1400 км. Водночас бойова частина в FP-2 більша.

Раніше українські дрони уразили п’ять підстанцій на території РФ. Сукупна потужність складає 5066 мегавольт-ампер.

Також атака українських безпілотників у ніч проти 2 листопада пошкодила танкер і нафтоналивний термінал у порту міста Туапсе.