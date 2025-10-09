Найбільший виробник сільгосптехніки у Росії – «Ростсільмаш» працює лише три дні на тиждень

Через війну, міжнародні санкції та скорочення внутрішнього попиту підприємства втрачають ринки та фінансування

Найбільший виробник сільськогосподарської техніки в Росії, компанія «Ростсільмаш», із серпня перейшов на триденний робочий тиждень через різке падіння продажів. Підприємство скоротило обсяги виробництва, відмовилося від інвестиційних проєктів і констатує, що 2025 рік став найгіршим за останнє десятиліття, повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Експерти називають занепад «Ростсільмашу» ознакою системної кризи, яка охопила російську промисловість. Через війну, міжнародні санкції та скорочення внутрішнього попиту підприємства втрачають ринки та фінансування. Навіть флагмани галузі опинилися на межі виживання.

За даними ЦПД, на скорочений робочий тиждень переходять і інші великі компанії, зокрема «КамАЗ», «АвтоВАЗ», Кіровський тракторний завод та Челябінський електрометалургійний комбінат.

Такі зміни дозволяють компаніям легально зменшувати зарплати на 20-40% задля економії. При цьому влада намагається подати ситуацію як «сучасний формат праці», посилаючись на «світові тренди» чотириденного робочого тижня. На думку експертів, це лише симптом виснаження економіки Росії через війну.

Раніше повідомлялося, що у Росії стартує новий етап податкового тиску на громадян і бізнес, спрямований на покриття дефіциту бюджету, який виник через війну проти України. Підвищення податків торкнеться практично всіх секторів економіки й демонструє, що Кремль продовжує віддавати пріоритет військовим витратам, жертвуючи соціальними програмами.

За словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, у 2026 році влада планує зібрати з населення та бізнесу додаткові 2,3 трлн рублів (близько $27,4 млрд).

«Основним джерелом цих надходжень стане підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, що неминуче призведе до подорожчання товарів і послуг. Одночасно Кремль скасовує податкові пільги для IT-компаній і суттєво обмежує спрощену систему оподаткування для малого бізнесу», – йдеться в повідомленні ЦПД.

Як відомо, утримання диктатора Володимира Путіна та його адміністрації у 2026 році знову подорожчає для російських платників податків.

Витрати за статтею «функціонування президента і його адміністрації» складуть 32,917 млрд рублів – тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день.

У порівнянні з поточним роком (30,926 млрд рублів) утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів і обійдеться в суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).