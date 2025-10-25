Трамп розповів про санкції, запроваджені проти Росії

Дональд Трамп сподівається на вплив Пекіна на Кремль

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Індо-Тихоокеанського регіону оголосив, що планує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном для переговорів, однією з ключових тем яких стане війна в Україні. Трамп натякнув, що сподівається на потужний вплив Пекіна на позицію Москви. Він підкреслив жорсткість запроваджених проти Кремля обмежень, але висловив надію на допомогу Пекіна у вирішенні конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Під час брифінгу Трампу поставили питання щодо очікуваної реакції Китаю на дії Росії.

«Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі... ми збираємося зустрітися. У нас буде гарна зустріч... Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань... – це відносини між Росією та Україною», – заявив Трамп.

Трамп також наголосив на високих людських втратах у війні, заявивши, що щотижня гине близько семи тисяч людей. За його словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін також зацікавлений у якнайшвидшому завершенні конфлікту.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна очікується як частина ширшого дипломатичного діалогу, що проходить паралельно з самітом АСЕАН у Куала-Лумпурі.

Нагадаємо, рішення президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній стало першим серйозним ударом Вашингтона по енергетичному сектору Росії – ключовій складовій її економіки.