Окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні: є постраждалі (фото)

Постраждало четверо дітей

29 жовтня близько 09:20 окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні, де на той момент перебували пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Унаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало дев'ять людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня російська терористична армія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Є постраждалий, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури.

Також увечері, 28 жовтня, ворожі безпілотники атакували місто Чугуїв на Харківщині. Наслідки повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області.

Як повідомлялося, у ніч на 29 жовтня РФ атакувала Україну 126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.