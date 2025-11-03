«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна

Президент США вважає, що переговори з російським та китайським лідерами є «нелегкими»

Американський президент Дональд Трамп назвав очільника Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна «сильними лідерами, з якими не можна жартувати». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

«Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва сильні лідери. З цими людьми не можна жартувати. До них треба ставитися дуже серйозно», – каже він.

Відповідаючи на запитання, з ким складніше домовлятися – з російським чи китайським лідером, Трамп наголосив, що переговори з обома є «нелегкими». Американський лідер додав, що вважає політиків серйозними опонентами.

«Вони не заходять і не кажуть: «Який чудовий день, правда? Подивіться, як красиво, світить сонце». Це серйозні люди, жорсткі та розумні лідери», – зазначив президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном була успішною. На думку американського президента, його зустріч з Сі Цзіньпіном «призведе до вічного миру».

Як повідомлялося, США та Китай погодилися створити нові канали зв’язку між своїми військовими, щоб запобігати конфліктам і знижувати напруження у разі виникнення суперечок. Тим часом президент США відмовився прямо відповісти на запитання, чи захищатимуть американські військові Тайвань у випадку нападу з боку Китаю. Натомість він заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін чудово усвідомлює можливу реакцію Вашингтона.