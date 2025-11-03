Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна
Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна «жорсткими і розумними лідерами»
фото: AP

Президент США вважає, що переговори з російським та китайським лідерами є «нелегкими»

Американський президент Дональд Трамп назвав очільника Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна «сильними лідерами, з якими не можна жартувати». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

«Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва сильні лідери. З цими людьми не можна жартувати. До них треба ставитися дуже серйозно», – каже він.

Відповідаючи на запитання, з ким складніше домовлятися – з російським чи китайським лідером, Трамп наголосив, що переговори з обома є «нелегкими». Американський лідер додав, що вважає політиків серйозними опонентами.

«Вони не заходять і не кажуть: «Який чудовий день, правда? Подивіться, як красиво, світить сонце». Це серйозні люди, жорсткі та розумні лідери», – зазначив президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном була успішною. На думку американського президента, його зустріч з Сі Цзіньпіном «призведе до вічного миру».

Як повідомлялося, США та Китай погодилися створити нові канали зв’язку між своїми військовими, щоб запобігати конфліктам і знижувати напруження у разі виникнення суперечок. Тим часом президент США відмовився прямо відповісти на запитання, чи захищатимуть американські військові Тайвань у випадку нападу з боку Китаю. Натомість він заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін чудово усвідомлює можливу реакцію Вашингтона.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
«Інформація від Служби зовнішньої розвідки». Зеленський розказав, як Путін змінив ставлення до себе Білого дому
9 жовтня, 10:41
Трамп: США встановили контроль над морем і розглядають сухопутні операції проти наркокартелів у Венесуелі
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
16 жовтня, 02:29
Днями було підписано угоду про припинення вогню у Газі
Держдеп попередив про «неминуче порушення» перемир’я в Газі: США готуються вжити заходів
19 жовтня, 02:29
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
29 жовтня, 05:35
Ford F-150 (у центрі) та два інших автомобілі американського виробництва стояли припарковані біля палацу Акасака
Японія вигадала, як вразити Трампа під час офіційного візиту
28 жовтня, 07:04
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
30 жовтня, 01:57
WSJ пише, що Зеленський зрозумів важливу річ: розмова з тими, хто спочатку не поділяє твоїх поглядів, може перетворити їх на союзників
Підтримка України зростає: у WSJ пояснили, як Зеленський завоював прихильність виборців Трампа
1 листопада, 01:48

Політика

У Мексиці вбито мера одного з міст, який активно боровся з наркокартелями
У Мексиці вбито мера одного з міст, який активно боровся з наркокартелями
Президент США: У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів
Президент США: У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів
Британський експринц Ендрю втратить звання віцеадмірала через наказ короля
Британський експринц Ендрю втратить звання віцеадмірала через наказ короля
«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна
«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна
Трамп пояснив, чому санкції не змусять Путіна припинити війну
Трамп пояснив, чому санкції не змусять Путіна припинити війну
Президент США заявив, що час правління Мадуро добігає кінця
Президент США заявив, що час правління Мадуро добігає кінця

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua