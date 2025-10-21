Politico: Європа кинулася посилювати позиції України перед зустріччю Трампа і Путіна

Європейські лідери хвилюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, яка послабить Європу

Європейські союзники намагаються зміцнити позицію України напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Партнери побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, що послабить всю Європу. Європейці прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах про можливе перемир'я. Цей пакет охоплює збільшення фінансування і нарощування поставок зброї Україні, а також введення нових антиросійських санкцій.

Крім поставок зброї Україні, Євросоюз близький до угоди щодо двох інших найважливіших пунктів своєї підтримки: 19-го пакету санкцій, які вдарять по «військовому бюджету» Путіна, і вилучення заморожених фінансових активів РФ, щоб розблокувати близько 140 млрд євро для України.

«Союзники Києва знову усвідомили свою актуальність після того, як Трамп укотре змінив свою позицію, заявивши, що готовий заморозити війну на нинішніх лініях фронту – менш ніж через місяць після того, як він заявив, що Україна може повернути собі всі свої території», – йдеться в матеріалі.

Зміна позиції Трампом відродила побоювання, що він може змусити президента України Володимира Зеленського віддати РФ землі, які вона хоче. За словами європейських чиновників, такий результат стане катастрофою не тільки для України, а й для них. Дипломати очікують, що Зеленський особисто або через відеозв'язок звернеться до лідерів Євросоюзу на саміті в четвер, щоб заручитися їхньою підтримкою.

За даними ЗМІ, деякі лідери ЄС лобіюватимуть участь Зеленського у зустрічі Трампа і Путіна та в будь-яких переговорах щодо завершення війни.

Як пояснює Politico, у Європі найбільше побоюються, що Трамп знову стане на бік Путіна у визначенні того, яким буде мирний процес, і чинитиме тиск на Зеленського, щоб той прийняв російські умови, що може призвести до поступки територій на сході країни. Вони стурбовані тим, що нещодавня розмова Путіна з Трампом знизила готовність того допомагати Зеленському.

Серед дипломатів ЄС широко поширений скептицизм щодо серйозності намірів Путіна почати мирні переговори. Багато хто розглядає його пропозицію про нову зустріч із Трампом як чергову спробу затягнути час.

Нагадаємо, Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у тристоронній зустрічі за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, якщо отримає офіційне запрошення та якщо формат переговорів буде збалансованим.