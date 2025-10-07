Україна стає донором безпеки всієї Європи

Як український досвід змінює оборону ЄС

Поки в європейському небі все частіше фіксують невідомі безпілотники, а російська загроза стає дедалі реальнішою, Україна переходить на новий рівень партнерства з ЄС. Ми вже не тільки отримуємо допомогу, а й ділимося своїм унікальним, здобутим у жорстоких боях досвідом. І це не просто слова – це реальність, що розгортається просто зараз у Данії.

Саме там українська військова місія навчає данських солдатів протидіяти атакам російських дронів. Це не теоретичні лекції, а практичні навички від людей, які щодня стикаються з цією загрозою і навчилися ефективно їй протистояти. По суті, Європа отримує доступ до неоціненних знань, перевірених на полі бою, що дозволяє їй економити час та ресурси на розробку власних рішень.

Ця співпраця – перший практичний крок до реалізації масштабної ініціативи «Стіна дронів», що має на меті захистити східні кордони ЄС. І ключову роль у цьому проєкті відіграє саме Україна.

Як влучно зазначив президент Володимир Зеленський під час саміту у Копенгагені, наш унікальний досвід зробить Україну рушійною силою у розвитку цієї європейської оборонної ініціативи. Це – пряме визнання того, що без української експертизи сучасна європейська безпека неможлива.

Але справа не лише у технологіях. Є ще один, не менш важливий аспект – психологічний. Роками російська пропаганда створювала міф про свою «непереможну» армію. Українські інструктори, які на власному досвіді демонструють, як можна і треба перемагати ворога, руйнують цей міф. Вони не просто навчають тактиці – вони позбавляють європейських військових страху та готують їх психологічно до можливого протистояння.

Що це означає на практиці?

По-перше, ефективність. Європейські армії отримують готові та перевірені алгоритми протидії російським БпЛА.

По-друге, розвідка. Україна ділиться даними про тактику ворога, його слабкі місця, зразки техніки та ПЗ. Це дозволяє готуватися до конкретних сценаріїв.

По-третє, захист інфраструктури. Наш досвід допомагає мінімізувати потенційні наслідки ударів по критичних об'єктах у прикордонних країнах ЄС.

По-четверте, довіра та інтеграція. Спільні навчання посилюють взаємосумісність, зближують стандарти та будують міцний геополітичний звʼязок між Україною та Європою.

Рік за роком ми бачимо, як Україна з обʼєкта міжнародної політики перетворюється на її активного субʼєкта. Ми довели, що є не просто форпостом, а дієвим донором європейської безпеки. І Європа, яка демонструє солідарність та лідерство, стає сильнішою, коли довіряє досвіду України.