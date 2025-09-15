Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною

Понтифік зазначив, що роль посередника насправді дуже відрізняється від закликів Ватикану до миру

Папа Римський Лев XIV заявив, що, незважаючи на постійні заклики Ватикану до миру, наразі є малоймовірною місія Святого Престолу, як прямого посередника у війні між Україною та Росією. Про це глава Католицької церкви заявив в інтерв'ю виданню Crux, передає «Главком».



Папа зазначив, що роль посередника дуже відрізняється від закликів Ватикану до миру. «Я б розрізняв голос Святого Престолу у відстоюванні миру та роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не така реалістична, як перша. Я думаю, що люди чули різні заклики, які я робив щодо підвищення мого голосу, голосу християн та людей доброї волі, кажучи, що мир – єдина відповідь. Марні вбивства після цих років людей з обох сторін – як у цьому конкретному конфлікті, так і в інших конфліктах – я думаю, що людей потрібно якимось чином пробудити, щоб вони сказали, що є інший спосіб зробити це. Вважати Ватикан посередником, навіть ті кілька разів, коли ми пропонували провести переговори між Україною та Росією, чи то у Ватикані, чи то в якійсь іншій церковній власності – я чудово усвідомлюю наслідки цього», – зазначив Папа Лев XIV.

За його словами, Святий Престол з початку війни докладає значних зусиль, щоб зберегти позицію, яка, як би складно це не було, є справді нейтральною. «Деякі речі, які я сказав, були інтерпретовані так чи інакше, і це нормально, але я думаю, що реалістична частина цього зараз не є першочерговою. Я думаю, що низка різних гравців повинні докласти достатньо зусиль, щоб змусити сторони, які воюють, сказати: «Досить, і давайте шукати інший спосіб вирішення наших розбіжностей», – додає Понтифік.

Разом з тим, Папа закликав не втрачати надію на добро та справжні цінності, які мають значення. «Ми продовжуємо сподіватися. Я твердо вірю, що ми ніколи не можемо втрачати надію. Я маю великі надії на людську природу. Є негативна сторона; є погані актори, є спокуси. З будь-якого боку будь-якої позиції можна знайти як хороші, так і не дуже хороші мотивації. І все ж, щоб продовжувати заохочувати людей дивитися на вищі цінності, справжні цінності, які мають значення, потрібно мати надію, і ви можете продовжувати намагатися підштовхувати та казати людям: давайте зробимо це по-іншому», – додає Лев XIV.

Нагадаємо, Папа Лев XIV уперше прийняв у Ватикані представника Російської православної церкви. Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, високопоставленим кліриком Російської православної церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, зустріч відбулася через спробу полегшити зв'язки між церквами, напружені через російське вторгнення в Україну. У повідомленні Ватикану йдеться, що Понтифік зустрівся з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Антонієм і п'ятьма іншими високопоставленими священнослужителями під час ранкової аудієнції.



Раніше Папа Лев XIV заявив Президенту України Володимиру Зеленському, який відвідав Ватикан з візитом, що Ватикан готовий прийняти російсько-українські мирні переговори. Російські офіційні особи, однак, заявили, що не розглядають Ватикан як серйозний майданчик для переговорів, оскільки він оточений членом НАТО Італією, яка підтримує Україну.