Рютте заявив, що Україна отримуватиме безперервний потік американської зброї

Рютте: Ви будете бачити безперервний потік американської зброї до України, який буде оплачуватися союзниками

Генсе НАТО Марк Рююте зазначив, що країни Альянсу вже виділили $2 млрд на фінансування пакетів американської зброї для потреб України

Україна буде отримувати американське озброєння на постійній основі, фінансування якого здійснюватимуть країни-члени Альянсу в рамках нової ініціативи під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, або Пріоритетний перелік потреб України). Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час інтерв’ю для телеканалу Fox News, пише «Главком».

За словами Марка Рютте, країни НАТО вже виділили $2 млрд на фінансування пакетів американської зброї для потреб України, при цьому інші пакети допомоги наразі перебувають на стадії розгляду.

Генсек НАТО пояснив: «Ви будете бачити безперервний потік американської зброї до України, який буде оплачуватися союзниками. Я вважаю, що цей чинник, разом із санкціями та цільовим показником у 5% від ВВП, які ми як НАТО загалом будемо витрачати на нашу колективну оборону, що є великим зовнішньополітичним успіхом президента Трампа, досягнутим на саміті НАТО в Гаазі у червні та створює сукупний тиск на Росію. Це змусить її поставитися до ситуації серйозно і припинити свої дії».

У тому ж інтерв'ю Рютте підкреслив, що наразі Росія втрачає щомісяця стільки військовослужбовців, скільки Радянський Союз втратив за десятирічний період війни в Афганістані. За словами посадовця, така ситуація «стає божевіллям».

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити ефективність і подальший розвиток ініціативи PURL.

Під час зустрічі глава держави висловив подяку за підтримку України, особливо відзначивши PURL – спільний проєкт НАТО і США. Ця ініціатива дозволяє Україні купувати американське озброєння за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

До слова, НАТО ухвалюватиме рішення про застосування сили проти літаків чи дронів, що порушують повітряний простір Альянсу, залежно від розвідданих щодо рівня потенційної загрози.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий Альянс збивати російські літаки, які заходять у повітряний простір НАТО, Рютте наголосив, що «рішення ухвалюватимуть у режимі реального часу, виходячи з даних про небезпеку, яку становить літак».