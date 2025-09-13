Саміт перших леді та джентльменів: Зеленський розповів про Україну, як частину глобального діалогу

У Києві відбувся вже п’ятий Саміт перших леді та джентльменів

У Києві відбувся п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, ініційований дружиною президента Оленою Зеленською. Цьогоріч захід тривав два дні й зібрав рекордну кількість учасників – представників із 20 країн світу, серед яких були перші леді та джентльмени, міністри освіти, науковці та лауреати Нобелівської премії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Темою цьогорічного Саміту стала «Освіта, що моделює світ». Учасники обговорили питання доступу до навчання в складних умовах, роль вчителів у формуванні майбутніх поколінь та інновації в освітній сфері.

фото: Володимир Зеленський

Захід особисто підтримали перші леді та джентльмени з Австрії, Данії, Естонії, Литви, Фінляндії, Сербії та Німеччини. За словами президента Володимира Зеленського, проведення такого Саміту є важливим доказом того, що навіть під час війни Україна залишається частиною глобального діалогу та бере участь у пошуку відповідей на світові виклики.

