Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
фото: Reuters

19 вересня Трамп провів переговори з Сі

Зараз ми дуже наполегливо працюємо над врегулюванням питань між Росією та Україною. Побачимо, що там буде. Сподіваюся, нам вдасться закінчити російсько-українську війну. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті, передає «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Трамп повторив, що він з лідером Китаю Сі Цзіньпіном провів переговори та говорили про Україну:

«Ми з президентом Сі говорили про це. Я вважаю, що він справді хотів би, щоб це було зроблено (закінчення війни в Україні – «Главком»), і думаю, що він збирається співпрацювати з нами, щоб допомогти (закінчити війну в Україні – «Главком»)».

Нагадаємо, президент Дональд Трамп та глава Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. 

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Росія нині є «молодшим партнером» Китаю. За його словами, якби Китай припинив надавати підтримку РФ, війна в Україні могла б закінчитися «вже завтра».

Теги: війна Китай Дональд Трамп переговори Сі Цзіньпін

