Сійярто висунув претензії до Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сійярто висунув претензії до Зеленського
Сійярто звернувся до Зеленського
фото: LRT, Szijjártó Péter/Facebook

Сирський доповів Зеленському щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х.

«Президент Володимир Зеленський втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає», – йдеться у заяві.

Глава МЗС Андрій Сибіга у відповідь на заяву угорського міністра написав: «Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, його відкрите й приховане протистояння Україні та решті Європи, служіння Кремлю. Жодні ваші нападки на нашого Президента не змінять того, що бачимо ми – і що бачать усі».

Нагадаємо, 26 вересня головком Олександр Сирський доповів Зеленському щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. «Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – зауважив президент.

Теги: Володимир Зеленський Сійярто

