На війні загинув тренер збірної України на Іграх нескорених Тарас Шпук

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
На війні загинув тренер збірної України на Іграх нескорених Тарас Шпук
Тарас був багаторічним тренером збірних України на Іграх Нескорених та Warrior Games

Тарасу Шпуку було 34 роки

Під час виконання бойового завдання у складі групи спеціального призначення загинув Тарас Шпук, відомий тренер, спортсмен, активний учасник руху Ігор Нескорених, колишній співробітник фонду «Повернись живим» та учасник Революції Гідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

Тарасу Шпуку було 34 роки. Він народився й виріс в Івано-Франківську. Його життя було невідривного пов’язане зі спортом: він займався трейлом, бігом, велоспортом, хайкінгом.

Учасник Революції Гідності, у 2014 році він добровольцем вступив до лав захисників України. З 2019 року працював у фонді «Повернись живим», де став одним із засновників ветеранського напряму та рушієм розвитку ветеранського спорту в Україні.

Тоді у фонді вирішили формувати ветеранський відділ, і Тарас Шпук став одним із перших його працівників. Саме він приніс ідею розвивати ветеранський спорт та довів його ефективність у адаптації військових після поранень. Був також одним із ініціаторів створення Ветеранського форуму в Україні.

Тарас був багаторічним тренером збірних України на Іграх Нескорених та Warrior Games, спортивним менеджером, координатором команди. Забезпечував підготовку, організацію тренувань, комунікацію з ветеранами, налагоджував співпрацю з партнерами, опікувався обладнанням. Його діяльність зробила можливими виступи українських команд на міжнародних змаганнях, де наші ветерани здобували нагороди й викликали захоплення світу.

Був учнем американської тренерки Ганни Волкер, а баскетбол і регбі на кріслах колісних стали його особистим покликанням. Тарас став першим тренером в Україні із цих видів спорту.

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення росії, він залишався у громадській організації «Повернись живим», де займався забезпеченням підрозділів і доставкою майна на фронт, часто під обстрілами. Тоді ж разом із колегами врятував спортивне обладнання збірної захопленого війною Ірпеня, щоб українські ветерани змогли виступити на Іграх Нескорених.

У листопаді 2023 року Тарас повернувся на військову службу – вступив до воєнної розвідки. Саме там він служив до останнього дня, виконуючи бойові завдання у складі спецпідрозділу.

Колеги та побратими згадують його як надзвичайно працьовитого, принципового та відданого своїй справі фахівця, як людину, яка завжди брала на себе найважчі завдання й підтримувала інших. Для ветеранського спорту він був символом і рушієм розвитку, для побратимів – надійним, щирим і вірним товаришем.

Нагадаємо, на війні загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник.

Теги: смерть спорт війна Ігри нескорених

