Голова Євроради відреагував на удар Росії по Яровій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Голова Євроради відреагував на удар Росії по Яровій
Унаслідок удару загинуло понад 20 людей
фото: Telegram/Вадим Філашкін

Кошта: Коли Росія припинить вбивати людей?

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта відреагував на атаку РФ по селищу Ярова Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Чи це саме має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія припинить вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський?», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 9 вересня російські терористи завдали авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Внаслідок удару загинуло понад 20 людей.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Ярова в Донецькій області зросла до 23 осіб. Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов. За його словами, поранення дістали 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані.

До слова, Україна очікує рішучої реакції міжнародних партнерів на вбивство агресором 21 людини у селищі Ярова на Донеччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Читайте також:

Теги: Європейський союз Донеччина війна

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
