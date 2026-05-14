Ексміністр Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби (документ)

Віталій Тараненко
Володимир Омелян пішов на війну з 24 лютого 2022 року
Військовому та колишньому топчиновнику загрожує до 10 років тюрми

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю, а в минулому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну за фактом ухилення від несення обов'язків військової служби шляхом обману. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 13 травня.

За матеріалами справи, у перший день великої війни, 24 лютого 2022 року Володимира Омеляна було мобілізовано на посаду офіцера групи планування штабу військової частини А7375. У жовтні 2022 року керівництво Сил територіальної оборони «Північ» перевило Омеляна до військової частини А4643 на посаду офіцера групи планування штабу.

Як зазначено у підозрі, не пізніше жовтня 2022 року у капітана Володимира Омеляна «виник злочинний умисел, спрямований на ухилення від несення обов'язків військової служби». Зокрема, він ввів в оману начальника групи планування штабу військової частини А4643 Кучеренка О.П., повідомивши, що він виконує обов’язки з питань логістики, організація забезпечення діяльності військової частини. При цьому посада Омеляна не передбачала такі обов’язки.

Таким чином, за версією слідства, протягом 20 жовтня 2022 року-20 лютого 2023 року, 22 лютого 2023 року-8 березня 2023 року, 1 травня 2023 року-7 червня 2023 року, 9 червня 2023 року-25 червня 2023 року Володимир Омелян «службовий час проводив на власний розсуд, не пов'язуючи його з проходженням військової служби у військовій частині А4643, яка на той час дислокувалась у Каневі Черкаської області». Військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавленням волі від п’яти до десяти років.

Раніше журналіст Євген Плінський писав, що у липні 2023 року військовий Володимир Омелян на два тижні поїхав з сім’єю на відпочинок у Грецію. На звинувачення відреагував сам Омелян. Він заявив, що пішов у відпустку на два тижні «згідно чинного законодавства».

