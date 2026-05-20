CNN: Путін планував захопити Україну, але тепер вимушений захищати Росію

Іванна Гончар
Аналітик заявив, що стратегічні цілі Кремля стають усе менш досяжними
фото з відкритих джерел
Аналітики стверджують, що Путін не досяг головних цілей війни

Росія дедалі більше виснажується у війні проти України, а нові тенденції на фронті свідчать про стратегічні проблеми Кремля. Як пише CNN, диктатор Володимир Путін розраховував, що 2026 рік стане переломним для російської армії, однак цього не сталося, передає «Главком».

«Поки що саме Україна, а не Росія, досягла чистих територіальних здобутків цього року», – пише CNN. У матеріалі йдеться, що втрати російської армії можуть сягати 30-40 тисяч убитих і поранених щомісяця без значних успіхів на полі бою.

Також, як зазначає CNN, навіть у самій Росії починають говорити про економічні проблеми через затяжну війну. «Російська економіка може не витримати тривалу війну нескінченно довго», – цитує CNN заяви російських посадовців.

Українські дрони змінюють війну

Окрему увагу в аналізі приділили українським безпілотникам. CNN зазначає, що Україна стала «військовим новатором», який змінює характер сучасної війни.  За даними телеканалу, українські дрони регулярно атакують цілі глибоко на території Росії – аеродроми, склади боєприпасів, заводи та енергетичну інфраструктуру.

У матеріалі також зазначається, що через ці атаки Росія змушена перекидати системи ППО та витрачати дедалі більше ресурсів на захист власної території.

Стратегічна поразка Путіна

Аналітик Бретт МакГурк наголошує, що головні цілі Кремля – підкорення України та послаблення НАТО – так і не були досягнуті.

Як зазначає CNN, НАТО після початку повномасштабної війни лише розширилося – до альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. «Попри величезні та зростаючі втрати для Росії, Путін мало що може показати у своїй війні в Україні», – йдеться в аналізі CNN.

До слова, Російська Федерація використовує стратегічні ядерні навчання, щоб показати свою силу союзникам України та відволікти увагу від проблем на фронті. 

Як повідомлялось, російська окупаційна армія не має значних успіхів на фронті, а західні санкції та критичні кадрові втрати все сильніше послаблюють позиції Кремля. На п'ятому році повномасштабного вторгнення агресор зіткнувся із неможливістю повноцінно компенсувати знищену живу силу.

