Іран ухвалить закон, який обмежить судноплавство через Ормузьку протоку

Суднам доведеться отримати дозвіл Ірану на транзит протокою

Парламент Ірану готовий схвалити закон, який встановить обмеження на проходження суден через Ормузьку протоку. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно із запропонованим 12-пунктним планом ізраїльські судна ніколи не будуть пропущені. Судна з «ворожих країн» – ймовірно, йдеться про Сполучені Штати – повинні будуть сплатити військові репарації, щоб отримати дозвіл перед перетином водного шляху.

Цей захід буде вжито на тлі застою переговорів між Тегераном і Вашингтоном , оскільки обидві сторони відмовляються відступати від своїх вимог.

У п'ятницю Іран представив переговорникам переглянуту мирну пропозицію після того, як президент США Дональд Трамп відхилив попередню версію.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив у суботу, що «м’яч на боці Америки, щоб вона могла обрати шлях дипломатії чи конфронтації».

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп опинився в центрі уваги через свою специфічну геополітичну риторику. У власній соцмережі Truth Social він опублікував мапу Близького Сходу, на якій стратегічно важлива Ормузька протока підписана як «Протока Трампа».

Президент Дональд Трамп розглядав можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після взяття її під повний контроль. Американський президент вирішив не чекати і оприлюднив на своїй сторінці нову мапу, де протока названа, як «Протока Трампа».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Axios заявив, що морську блокаду Ірану буде знято лише за умови, якщо Вашингтон і Тегеран дійдуть згоди у питанні іранської ядерної програми.