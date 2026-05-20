Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026

Дайджест новин 20 травня 2026 року

Правоохоронці викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції. У Пекіні відбулися масштабні переговори у розширеному складі між лідером КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами.

«Главком» склав добірку головних подій 20 травня.

Топпосадовці Нацполіції отримали підозри у справі про корупцію

Правоохоронці викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора за сприяння міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції.

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергія Безпалька;

⁠заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Яцюка;

першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика;

заступника начальника ГУНП в Житомирській області Іллю Гулеватого;

водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який за версією слідства, виконував роль посередника.

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, п'ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Згодом керівництвом Національної поліції було відсторонено від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди.

Сі Цзіньпін та Путін провели переговори

Зустріч у Пекіні завершилася підписанням низки спільних документів між Китаєм та Росією

У Пекіні пройшли масштабні переговори у розширеному складі між лідером КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася підписанням низки спільних документів, головним із яких стала декларація про становлення багатополярного світу.

Також Росія та Китай домовилися про будівництво нової залізничної лінії через спільний кордон для розширення вантажного сполучення між країнами.

ЗСУ отримали новий інструмент для боротьби з дронами

Тренажер FIM-92 Stinger повністю ідентичний бойовому ПЗРК

У Збройних силах України почали використовувати новий вітчизняний лазерний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger.

Тренажер призначений для підготовки військових, які працюють із ПЗРК Stinger та залучаються до протидії російським ударним безпілотникам, зокрема дронам-камікадзе типу «Шахед».

В Україні стартувала основна сесія НМТ-2026

Сьогодні, 20 травня, стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона триватиме до 25 червня. Цьогоріч НМТ буде проходити за тогорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

