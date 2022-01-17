  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Тишкевіч
рус
    Думки вголос

    Які наслідки матиме конфлікт Китаю та Литви?

    • Ігор Тишкевіч

      Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Китай став тиснути на Литву. Хто вийде переможцем? - Які наслідки матиме конфлікт Китаю та Литви?
    Китай став тиснути на Литву. Хто вийде переможцем?
    фото з відкритих джерел

    Ситуація, що склалася, є викликом для Євросоюзу

    Мовою оригіналу

    На фоне множества резонансных событий в регионе и в мире малозаметным остаётся развитие конфликта между Литовской Республикой и КНР.

    Хотя:

    1. Государства существенно понизили уровень дипломатических отношений
    2. Пекин отменил ВСЕ прямые контейнерные поезда из/в Литовскую республику и ограничил транзит
    3. Из таможенных баз КНР исчезло слово «Литва». Что создаёт проблемы при таможенном оформлении экспорта и импорта. Работа ведётся, но в «ручном режиме» по некоторым товарным группам
    4. Китайские лоббисты работают с европейскими компаниями призывая тех свернуть бизнес в Литве.

    Всё началось с открытия торгового представительства Тайваня. После чего КНР на примере Литвы устроит «публичную порку» и демонстрацию того, как намерен защищать свои интересы.

    Официальный Вильнюс обратился за помощью к ЕС, но поддержки (кроме моральной) пока не получил.

    Затягивание конфликта создаёт риски сразу для нескольких отраслей национальной экономики.

    Создавшаяся является вызовом и для соседей. ЕС должен будет выработать механизмы защиты Литвы не рискуя отношениями с КНР.

    Украина и Беларусь могут нарастить поставки своей продукции в КНР и имеют возможность начать разговоры по инвестициям в инфраструктуру. Но если для Минска это подарок, то Киев, как и ЕС должен взвешивать политические риски.

    В любом случае мы получаем конфликт, результаты которого будут иметь существенное значение для региона. Противостояние Китая и Литовской республики – тема, которую стоит отслеживать.

    Читайте також:

    Джерело: блог Ігора Тишкевіча

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Китай бізнес дипломатичний конфлікт Литва Тайвань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Вітренко
    Юрій Вітренко

    Голова правління НАК «Нафтогаз України»

    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Ростислав Павленко
    Ростислав Павленко

    Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    Дмитро Лиховій
    Дмитро Лиховій

    Журналіст

    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Які наслідки матиме конфлікт Китаю та Литви?