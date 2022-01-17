Які наслідки матиме конфлікт Китаю та Литви?
Ситуація, що склалася, є викликом для Євросоюзу
Мовою оригіналу
На фоне множества резонансных событий в регионе и в мире малозаметным остаётся развитие конфликта между Литовской Республикой и КНР.
Хотя:
- Государства существенно понизили уровень дипломатических отношений
- Пекин отменил ВСЕ прямые контейнерные поезда из/в Литовскую республику и ограничил транзит
- Из таможенных баз КНР исчезло слово «Литва». Что создаёт проблемы при таможенном оформлении экспорта и импорта. Работа ведётся, но в «ручном режиме» по некоторым товарным группам
- Китайские лоббисты работают с европейскими компаниями призывая тех свернуть бизнес в Литве.
Всё началось с открытия торгового представительства Тайваня. После чего КНР на примере Литвы устроит «публичную порку» и демонстрацию того, как намерен защищать свои интересы.
Официальный Вильнюс обратился за помощью к ЕС, но поддержки (кроме моральной) пока не получил.
Затягивание конфликта создаёт риски сразу для нескольких отраслей национальной экономики.
Создавшаяся является вызовом и для соседей. ЕС должен будет выработать механизмы защиты Литвы не рискуя отношениями с КНР.
Украина и Беларусь могут нарастить поставки своей продукции в КНР и имеют возможность начать разговоры по инвестициям в инфраструктуру. Но если для Минска это подарок, то Киев, как и ЕС должен взвешивать политические риски.
В любом случае мы получаем конфликт, результаты которого будут иметь существенное значение для региона. Противостояние Китая и Литовской республики – тема, которую стоит отслеживать.
- Криза на китайському ринку нерухомості: черговий девелопер на межі дефолту
- Рейтингові агентства знизили рейтинг китайських забудовників Fantasia Holdings та Sinic Holding
- Глобальний ринок нерухомості на грані обвалу. Економісти пояснили причини кризи, яка насувається
- Юань – новий долар? Яка валюта вийде переможцем із пандемії
Джерело: блог Ігора Тишкевіча