Які наслідки матиме конфлікт Китаю та Литви?

Ситуація, що склалася, є викликом для Євросоюзу

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На фоне множества резонансных событий в регионе и в мире малозаметным остаётся развитие конфликта между Литовской Республикой и КНР.

Хотя:

Государства существенно понизили уровень дипломатических отношений Пекин отменил ВСЕ прямые контейнерные поезда из/в Литовскую республику и ограничил транзит Из таможенных баз КНР исчезло слово «Литва». Что создаёт проблемы при таможенном оформлении экспорта и импорта. Работа ведётся, но в «ручном режиме» по некоторым товарным группам Китайские лоббисты работают с европейскими компаниями призывая тех свернуть бизнес в Литве.

Всё началось с открытия торгового представительства Тайваня. После чего КНР на примере Литвы устроит «публичную порку» и демонстрацию того, как намерен защищать свои интересы.

Официальный Вильнюс обратился за помощью к ЕС, но поддержки (кроме моральной) пока не получил.

Затягивание конфликта создаёт риски сразу для нескольких отраслей национальной экономики.

Создавшаяся является вызовом и для соседей. ЕС должен будет выработать механизмы защиты Литвы не рискуя отношениями с КНР.

Украина и Беларусь могут нарастить поставки своей продукции в КНР и имеют возможность начать разговоры по инвестициям в инфраструктуру. Но если для Минска это подарок, то Киев, как и ЕС должен взвешивать политические риски.

В любом случае мы получаем конфликт, результаты которого будут иметь существенное значение для региона. Противостояние Китая и Литовской республики – тема, которую стоит отслеживать.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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