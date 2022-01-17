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    Економіка та фінанси

    Останній день сплати: податкова нагадала ФОПам про важливу дату

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    19 січня&nbsp;&ndash; останній день сплати єдиного внеску, фізичними особами &ndash; підприємцями - Останній день сплати: податкова нагадала ФОПам про важливу дату
    19 січня – останній день сплати єдиного внеску, фізичними особами – підприємцями
    фото з відкритих джерел

    19-20 січня закінчується термін подання документів та здійснення низки платежів

    У середу, 19 січня, та у четвер, 20 січня, закінчується час подання низки податкових документів, а також сплати деяких податків.

    Як нагадують у податковій службі, 19 січня єдиний внесок мають сплатити фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, а також особи, які ведуть незалежну професійну діяльність та фермери. Йдеться про внесок за IV квартал 2021 року.

    А вже у четвер, 20 січня, закінчується термін подання документів та здійснення низки платежів:

    • Податкової декларації рентної плати за грудень з розрахунком:
    • рентної плати за користування надрами у видобутку вуглеводневої сировини;
    • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
    • рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
    • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
    • Податкової декларації щодо плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2021 року у разі не подання податкової декларації на 2021 рік.
    • Податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2021 року.
    • Податкової декларації акцизного податку за грудень 2021 року
    • Сплати авансових внесків з єдиного податку ФОПами, які обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп, за січень.
    • Сплати єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників, за винятком гірничих підприємств, за грудень 2021 року.

    Нагадаємо, що в Україні податок на розкіш прив'язаний до рівня мінімальної зарплати, яка після нещодавнього підвищення становитиме 6500 грн. Тепер автомобілі, вартість яких становить 2 млн. 430 тисяч грн (тобто 375 мінімальних зарплат) та вище підпадають під дію закону про сплату податку.

    Раніше повідомлялося, що у зв’язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.

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    Теги: податки бізнес Державна податкова служба
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    Останній день сплати: податкова нагадала ФОПам про важливу дату