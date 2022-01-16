Влада Китаю заборонила показувати по телебаченню нафарбованих чоловіків

Китай вводить жорсткі вимоги до телеефірів

Влада Піднебесної заборонила показувати по телевізору жінкоподібних артистів, які фарбуються і не відповідають традиційному для Китаю уявленню про те, яким повинен бути чоловік, пише газета South China Morning Post.

Національна адміністрація радіо і телебачення опублікувала план, за яким на телеекрані також не повинні з'являтися вульгарні інтернет-зірки і люди, викриті в порушенні закону, поведінці або заявах, що суперечать «громадському порядку і моралі».

Телебачення зобов'язали встановити «правильний» стандарт краси, стати менш розважальним і більше зосередитися на революційній, соціалістичній і традиційній китайській культурі. Від ведучих же чекають, що вони будуть популяризувати позитивні цінності.

Однак і це ще не все. Телеканалам велено не платити артистам надмірно багато, укладати тільки справжні контракти і стежити за тим, щоб «зірки» не уникали сплати податків. Дітям «зірок» відтепер не дозволяється брати участь у телевізійних шоу.

Під заборону також потрапляє контент, що спонукає глядачів до надмірно великих витрат. Не можна демонструвати з екранів телевізорів багатство, а також публікувати різні рейтинги знаменитостей.

Особлива увага приділяється дуже популярній у Китаї «фанатськійкультурі». Влада заборонила до показу так звані айдол-шоу ( від англійського idol – кумир, ідол) – передачі, в яких люди демонструють свої таланти і борються за право стати зірками. Нерідко це музичні змагання, за підсумками яких із найкращих учасників формують групу. У всіх програмах, що мають на увазі глядацьке голосування, телеканалам велено строго стежити за чесністю цього процесу. Крім того, від глядачів – головним чином, від фанатів – заборонено вимагати щось купити за допуск до голосування.

Як повідомлялося раніше, китайські пошукові системи, національні ЗМІ та соціальні мережі видаляють публікації про перемогу на «Оскарі» режисерки стрічки «Земля кочівників» Хлої Чжао.

Два репортери державних ЗМІ повідомили виданню, що отримали наказ від Міністерства пропаганди Китаю не повідомляти про перемогу Чжао через її «попередні публічні висловлювання», попри її китайське громадянство.