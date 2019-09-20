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    Думки вголос

    Чого насправді боїться Володимир Путін

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Шаман Олександр&nbsp;<span>Габишев</span> - Чого насправді боїться Володимир Путін
    Шаман Олександр Габишев

    Заарештувавши шамана, путінська влада розписалися у власній жахливій непопулярності

    Мовою оригіналу

    Великий и ужасный Путин сидит в Кремле, окруженный многотысячной вооруженной до зубов охраной, и трясется от страха. У него есть ракеты и миллиарды, он приводит к власти и свергает президентов, его считают самым опасным человеком в мире. А он боится шамана-любителя из туристической палатки, но еще больше - собственных подданных.

    Арестовав шамана, путинские власти расписались в собственной чудовищной непопулярности. Они явно испугались, что поход Габышева на Кремль станет массовым и будет по пути сопровождаться народными волнениями, как это было в Улан-Удэ.

    Путин и его камарилья ведут себя как туристы, заблудившиеся сухим жарким летом в лесу, в котором уже явственно чувствуется запах приближающегося пожара. Они настолько не уверены в своем народе, вернее, уверены в его ненависти к себе, что считают - любая искра может зажечь массовые беспорядки. Если бы это было не так, в Кремле просто посмеялись бы над этой, поначалу казавшейся анекдотичной, шаманской историей.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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