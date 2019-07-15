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    Думки вголос

    Обидві ноги путінського режиму стоять на хиткій поверхні

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Путін - Обидві ноги путінського режиму стоять на хиткій поверхні
    Володимир Путін

    Стратегічно Путін не може опертися ні на мегаполіси, ні на глибинку

    Мовою оригіналу

    Путинизм – часть мирового ультраконсервативного тренда. О чем бы ни говорил Путин: о миграции и религии, о семье и патриотизме, об энергетике и сексуальных меньшинствах, о революции и либерализме, - он всегда занимает крайне правую реакционную позицию.

    Любая революция вызывает реакцию. Культурная революция толерантности вызвала нынешнею реакционную волну: Трампа, Орбана, Качиньского, Мари Ле Пен, AfD. В исламском мире реакция на вестернизацию еще в прошлом веке привела к власти режим мулл в Иране, а в нынешнем - Эрдогана в Турции.

    Современная реакционная волна – это восстание мировой глубинки, застрявшей в середине 20-го века, против мирового мегаполиса, живущего в 21 веке. Трампа массово ненавидят в Калифорнии и Нью-Йорке, но обожают в Оклахоме и Канзасе. AfD выигрывает в депрессивных регионах Восточной Германии и проигрывает своим злейшим врагам «зеленым» в крупных, динамично развивающихся городах. Эродоган потерял Стамбул и Анкару, но держится за счет патриархальных внутренних районов. Другие мировые лидеры реакционной волны также опираются на поддержку своей национальной глубинки.

    Позиции Путина уязвимее всего в крупных городах. Их жители, особенно молодые, как и полагается обитателям мегаполисов, в основном не воспринимают путинскую репрессивно-архаичную повестку дня. Это видно даже по результатам во многом фальсифицированных выборов. Но и в глубинке высокий процент голосующих за партию власти объясняется прежде всего высокой степенью фальсификаций (особенно в так называемых «электоральных султанатах»). Как свидетельствуют расследования «Голоса», в реальности поддержка российских властей ны выборах там тоже далека от всеобщей.

    Характерно, что в последнее время наиболее активные протесты проходили в основном в регионах. Основной враг для российской глубинки (в отличие от американской и европейской) – не мигранты, иноверцы, либералы, геи и леваки, разрушающие традиционный патриархальный провинциальный мир, а московская элита. В региональной России главный враждебный «чужой» - это москвич. В провинции считают, что Москва зажралась. Причем, Путина многие воспринимают представителем ненавистной коррумпированной московской элиты, частью столичной правящей бюрократии, бесконечно далекой от нужд «глубинной России»; столичным первобюрократом и первоолигархом. Конечно, иллюзии в стиле «бояре плохие, а царь хороший» еще существуют. Но, судя по последним исследованиям (С. Белановского и т.д.), регионы постепенно от них избавляются.

    Обе ноги путинского режима стоят на шаткой поверхности. Стратегически он не может опереться ни на мегаполисы, ни на глубинку.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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