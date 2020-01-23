  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Путін і Конституція: старий цар занурився в «молодильну воду»

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Путін і Конституція: старий цар занурився в «молодильну воду»

    «Конституційна реформа» може проводитися для того, щоб відвернути увагу широких мас російського населення від соціально-економічних і політичних проблем

    Мовою оригіналу

    Ситуация с «конституционной реформой» всё больше и больше запутывается. Вся эта дикая спешка выглядит более чем странной. Как будто Путина кто-то толкает в спину.

    Экзотическая версия, что его подгоняет близость конца из-за какой-то тяжёлой болезни — конечно, чепуха. Больше похоже на правду то, что эти изменения — не самоцель, а «этап большого пути». Нынешние поправки пока не решают главной задачи Путина — обеспечить себе пожизненный трон. Однако конституцию, что называется, распечатали и теперь могут уже как по накатанной менять хоть каждый год. В результате российский диктатор официально станет каким-нибудь «Руссбасы», а то и царём, чтобы в конце концов передать престол подросшему к тому времени внуку (шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля правды).

    Такая поэтапная тактика может быть применена, чтобы кардинальное изменение основных конституционных принципов не упало как снег на голову избирателей, а воспринималось всего лишь как очередная обыденная перемена.

    Кроме того, нынешняя «реформа» может проводиться и для того, чтобы отвлечь внимание широких масс населения от насущных социально-экономических и политических проблем.

    После внесения поправок Конституция может трактоваться как новая (а ручной Конституционный суд, полностью зависимый теперь от президента, это подтвердит). Таким образом, Путин как старый сказочный царь войдёт в «молодильную воду» новой Конституции, которая смоет с него печать прожитых президентских сроков; и он вновь станет молодым и свежим главой страны. Новый отсчёт его президентства начинается с нуля.

    В связи с этим становится понятно, почему вместо отработанного в шлак Медведева поставили именно малоизвестного Мишустина. Есть два условия назначения на высшие должности в России. Человек должен быть как можно менее харизматичным, лишённым лидерских качеств, серым. У него, как и у всех во власти — рыло в пуху, на него должен быть компромат. Мишустин идеально отвечает всем этим требованиям. Поэтому он не конкурент Путину, по той же причине его и назначили премьером для обеспечения безопасного транзита власти от Путина к ещё большему Путину.

    Джерело: mnews.world

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ніна Кур'ята
    Ніна Кур'ята

    Журналістка

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Тетяна Деркач
    Тетяна Деркач

    Журналістка

    Олександр Деркач
    Олександр Деркач

    Банкір, бізнесмен

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ