Путін і Сурков знову проговорилися

Створення та експорт страху та хаосу – головне заняття російської влади в останні роки

Росія стала вже не світовою бензоколонкою, а джерелом світового хаосу

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Экспортеры хаоса

Путин похвастался недавно, что создал на Западе «известное напряжение», которое должно сохраняться как можно дольше. А его бывший помощник и идеолог Сурков предложил России продолжать заниматься «экспортом хаоса», экспортировать его для «утилизации на чужой территории».

Опять проговорились.

Создание и экспорт напряжения (читай страха) и хаоса – главное занятие российских властей в последние годы. Это основная отрасль производства и главный продукт экспорта путинской России.

Именно в страх и хаос во всем мире вкладываются самые большие инвестиции гибридной войны. Россия стала уже не мировой бензоколонкой, а источником мирового хаоса.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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