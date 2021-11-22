Путін і Сурков знову проговорилися
Росія стала вже не світовою бензоколонкою, а джерелом світового хаосу
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Экспортеры хаоса
Путин похвастался недавно, что создал на Западе «известное напряжение», которое должно сохраняться как можно дольше. А его бывший помощник и идеолог Сурков предложил России продолжать заниматься «экспортом хаоса», экспортировать его для «утилизации на чужой территории».
Опять проговорились.
Создание и экспорт напряжения (читай страха) и хаоса – главное занятие российских властей в последние годы. Это основная отрасль производства и главный продукт экспорта путинской России.
Именно в страх и хаос во всем мире вкладываются самые большие инвестиции гибридной войны. Россия стала уже не мировой бензоколонкой, а источником мирового хаоса.
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Джерело: блог Ігора Ейдмана