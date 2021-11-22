Як воювати, коли Україну очолюють зрадники?
Влада всіляко ігнорує попередження західних спецслужб, політиків і медіа
Новий очільник ГУР Міноборони яскраво змалював, що Росія готова до удару по Україні.
Примітно, що можливість нового масованого нападу з застосовуванням всіх видів озброєнь, окрім ядерного, донедавна всіляко заперечувала українська влада, ігноруючи попередження західних спецслужб, політиків і медіа.
На днях новий міністр оборони України твердив, що теж не вірить у повномасштабне вторгнення.
І раптом у річницю Майдану, Буданов заговорив.
Ключове, на його думку, що атаці передуватиме внутрішня дестабілізація через економічну та політичну кризу.
Лишень він забув пояснити, як протидіяти агресії, коли Україну очолюють зрадники, агенти і кроти Кремля.
Так, Зеленського через Єрмака слухати чи ні? − ось у чому питання, пане Буданов…
Джерело: блог Володимира Омеляна