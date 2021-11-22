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    Думки вголос

    Як воювати, коли Україну очолюють зрадники?

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    За словами аналітиків,&nbsp;атаці передуватиме внутрішня дестабілізація через економічну та політичну кризу - Як воювати, коли Україну очолюють зрадники?
    За словами аналітиків, атаці передуватиме внутрішня дестабілізація через економічну та політичну кризу
    фото: Міноборони України

    Влада всіляко ігнорує попередження західних спецслужб, політиків і медіа

    Новий очільник ГУР Міноборони яскраво змалював, що Росія готова до удару по Україні.

    Примітно, що можливість нового масованого нападу з застосовуванням всіх видів озброєнь, окрім ядерного, донедавна всіляко заперечувала українська влада, ігноруючи попередження західних спецслужб, політиків і медіа.

    На днях новий міністр оборони України твердив, що теж не вірить у повномасштабне вторгнення.

    І раптом у річницю Майдану, Буданов заговорив.

    Ключове, на його думку, що атаці передуватиме внутрішня дестабілізація через економічну та політичну кризу.

    Лишень він забув пояснити, як протидіяти агресії, коли Україну очолюють зрадники, агенти і кроти Кремля.

    Так, Зеленського через Єрмака слухати чи ні? − ось у чому питання, пане Буданов…

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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    Теги: Росія Міноборони війна Україна влада
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    Як воювати, коли Україну очолюють зрадники?