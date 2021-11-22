Як воювати, коли Україну очолюють зрадники?

атаці передуватиме внутрішня дестабілізація через економічну та політичну кризу

За словами аналітиків, атаці передуватиме внутрішня дестабілізація через економічну та політичну кризу

Влада всіляко ігнорує попередження західних спецслужб, політиків і медіа

Новий очільник ГУР Міноборони яскраво змалював, що Росія готова до удару по Україні.

Примітно, що можливість нового масованого нападу з застосовуванням всіх видів озброєнь, окрім ядерного, донедавна всіляко заперечувала українська влада, ігноруючи попередження західних спецслужб, політиків і медіа.

На днях новий міністр оборони України твердив, що теж не вірить у повномасштабне вторгнення.

І раптом у річницю Майдану, Буданов заговорив.

Ключове, на його думку, що атаці передуватиме внутрішня дестабілізація через економічну та політичну кризу.

Лишень він забув пояснити, як протидіяти агресії, коли Україну очолюють зрадники, агенти і кроти Кремля.

Так, Зеленського через Єрмака слухати чи ні? − ось у чому питання, пане Буданов…

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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