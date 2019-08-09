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    Думки вголос

    Путін веде себе наче терорист, для якого вбивства є інструментом шантажу

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Путін веде себе наче терорист, для якого вбивства є інструментом шантажу

    Якщо терорист бачить, що його інструмент працює, то він починає ще більше активно використовувати його

    Мовою оригіналу

    Чем чаще Зеленский будет просить Путина не стрелять, тем сильнее тот будет терроризировать Украину.

    Для террориста стрельба - инструмент шантажа.

    Если террорист видит, что этот инструмент работает, он начинает ещё более активно использовать его для достижения своих целей:
    «Вы просите, чтобы я не стрелял? Тогда скорее выполняйте все мои требования. Отказываетесь? Тогда стрельбы будет ещё больше».

    Примерно так и ведёт себя Путин.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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