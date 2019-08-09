Путін веде себе наче терорист, для якого вбивства є інструментом шантажу

Якщо терорист бачить, що його інструмент працює, то він починає ще більше активно використовувати його

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Чем чаще Зеленский будет просить Путина не стрелять, тем сильнее тот будет терроризировать Украину.

Для террориста стрельба - инструмент шантажа.

Если террорист видит, что этот инструмент работает, он начинает ещё более активно использовать его для достижения своих целей:

«Вы просите, чтобы я не стрелял? Тогда скорее выполняйте все мои требования. Отказываетесь? Тогда стрельбы будет ещё больше».

Примерно так и ведёт себя Путин.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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