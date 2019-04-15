Путін вважає себе новим Наполеоном та майбутнім імператором Африки?

Бізнесмен Євген Пригожин і президент Росії Володимир Путін

В СРСР народ лаявся на кухнях і в чергах: «самим жерти нічого, а пів-Африки годуємо». Зараз історія повторюється, причому буквально

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Казалось бы, Путин уже успел наступить на все старые советские грабли: от донбасско-сирийского «Афгана» до разорительной гонки вооружений с Западом. Но и этого ему, видимо, мало. Теперь он, только не смейтесь, освобождает братские народы Африки от империалистского господства.

В СССР народ ругался на кухнях и в очередях: «самим жрать нечего, а пол-Африки кормим». Сейчас история повторяется, причем буквально. Африканский проект Кремля реализует «повар» Пригожин, который залез уже во множество стран, засылает туда наемников и дорогостоящих политтехнологов. Откуда Пригожин берет деньги на эти острые блюда для «наших гвинейских друзей»? Элементарно, Ватсон! Он объедает российских детей. Получил госзаказы на 139 миллиардов и поставляет в детсады и школы некачественные дешевые продукты. В результате дети травятся, болеют дизентерией (см. расследования ФБК). Зато у повара Путина есть деньги, чтобы поддерживать в Африке каких-то очередных отморозков.

Чем закончились советские внешнеполитические авантюры, хорошо известно. Без сомнения, похожий конфуз ждет и нынешний «африканский поход» Путина. Есть, правда, одно существенное отличие от советского опыта. Львиная доля российских вложений до Африки не доходит, а разворовывается тем же Пригожиным и его людьми. Путин пытается в своей кремлевской палате №6 играть на всемирной шахматной доске: пешек-наемников двигает на Триполи, коней-политтехнологов засылает в Антананариву и т.п. В отсутствие квалифицированной медицинской помощи, он, наверное, уже мнит себя новым Наполеоном и будущим императором Африки. Однако Пригожин и толпа других государственных жуликов вполне здоровы. Им вся эта дурацкая игра нужна только для того, чтобы иметь возможность осваивать бюджеты, иметь госконтракты и безнаказанно грабить страну.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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