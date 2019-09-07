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    Думки вголос

    Путінські вертухаї перетворили Росію на «Велику зону»

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Путін - Путінські вертухаї перетворили Росію на «Велику зону»
    Володимир Путін

    Вертухаїв хочуть зламати і залякати молодих росіян, щоб остаточно прописати їх в путінській «Великій зоні»

    Мовою оригіналу

    Проще всего понять причину казалось бы иррационально жестоких приговоров участникам несанкицонированных демонстраций, обратившись к лагерному опыту. Есть такой обряд лагерной инициации - «прописка». Вертухаи жестоко избивают и унижают новичка сразу же после прибытия в зону. Если заключённый пытается защищаться, его бьют вдвое сильнее, а потом бросают в карцер как «нарушителя».

    Цель - сразу сломать зека, лишить его воли к сопротивлению, превратить в покорного раба. Заключённому на языке боли и унижений объясняют, что его тело больше ему не принадлежит, лагерная охрана может сделать с ним все, что угодно, а он не имеет права даже недовольно посмотреть в ее сторону.

    То же самое вертухаи «большой зоны» хотят проделать с протестующей молодежью, москвичами. На это направлен полицейский террор, в том числе чудовищно жестокие приговоры посмевшим только дотронуться до священной полицейской амуниции. Вертухаи хотят сломать и запугать молодых россиян, чтобы окончательно прописать их в путинской «большой зоне».

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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