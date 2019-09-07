Путінські вертухаї перетворили Росію на «Велику зону»

Володимир Путін

Вертухаїв хочуть зламати і залякати молодих росіян, щоб остаточно прописати їх в путінській «Великій зоні»

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Проще всего понять причину казалось бы иррационально жестоких приговоров участникам несанкицонированных демонстраций, обратившись к лагерному опыту. Есть такой обряд лагерной инициации - «прописка». Вертухаи жестоко избивают и унижают новичка сразу же после прибытия в зону. Если заключённый пытается защищаться, его бьют вдвое сильнее, а потом бросают в карцер как «нарушителя».

Цель - сразу сломать зека, лишить его воли к сопротивлению, превратить в покорного раба. Заключённому на языке боли и унижений объясняют, что его тело больше ему не принадлежит, лагерная охрана может сделать с ним все, что угодно, а он не имеет права даже недовольно посмотреть в ее сторону.

То же самое вертухаи «большой зоны» хотят проделать с протестующей молодежью, москвичами. На это направлен полицейский террор, в том числе чудовищно жестокие приговоры посмевшим только дотронуться до священной полицейской амуниции. Вертухаи хотят сломать и запугать молодых россиян, чтобы окончательно прописать их в путинской «большой зоне».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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