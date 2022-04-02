Гурт Kalush вирішив поїхати до Турина на «Євробачення» (відео)

Kalush Orchestra вперше від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну зібралися у Львові

Музиканти вирішили підтримати Україну своїм виступом та через спілкування з європейською аудиторією

Учасники гурту Kalush Orchestra вперше від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну зібралися у Львові та починають підготовку до виступу в Турині. Про це повідомляє «Суспільне».

«Kalush Orchestra буде їхати в Турин, виступити на Євробаченні вживу» – заявив фронтмен гурту Олег Псюк на виступі у Львові.

«Kalush Orchestra» вирішили: найкраще, що зараз можуть зробити для країни – це підтримати Україну своїм виступом та через спілкування з європейською аудиторією.

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«Сьогодні ми зустрілися з гуртом перший раз у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо в честь підтримки України, в рамках «Євробачення», в тур по збору коштів», – додав Олег.

«Kalush Orchestra» погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні Євробачення. На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні. Деталі проведення промотуру та подій, в яких Kalush Orchestra будуть брати участь, оголосять найближчими днями.

Раніше усі учасники «Євробачення-2022», що має проти в італійському Турині, отримали порядкові номери для виступів у півфіналах. Українці виступатимуть на початку півфіналу, під шостим номером.

Нагадаємо, що спочатку у складі учасників «Євробачення-2022» мав бути і представник Росії, але 25 лютого, наступного дня після початку повномасштабної російсько-української війни, у країни-агресора відібрали це право.

Додамо, що переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш пізніше відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.