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    Гурт Kalush вирішив поїхати до Турина на «Євробачення» (відео)

    Kalush Orchestra вперше від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну зібралися у Львові&nbsp; - Гурт Kalush вирішив поїхати до Турина на «Євробачення» (відео)
    Kalush Orchestra вперше від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну зібралися у Львові 
    фото: suspilne.eurovision/Facebook

    Музиканти вирішили підтримати Україну своїм виступом та через спілкування з європейською аудиторією

    Учасники гурту Kalush Orchestra вперше від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну зібралися у Львові та починають підготовку до виступу в Турині. Про це повідомляє «Суспільне».

    «Kalush Orchestra буде їхати в Турин, виступити на Євробаченні вживу» – заявив фронтмен гурту Олег Псюк на виступі у Львові.

    «Kalush Orchestra» вирішили: найкраще, що зараз можуть зробити для країни – це підтримати Україну своїм виступом та через спілкування з європейською аудиторією.

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    «Сьогодні ми зустрілися з гуртом перший раз у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо в честь підтримки України, в рамках «Євробачення», в тур по збору коштів», – додав Олег.

    «Kalush Orchestra» погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні Євробачення. На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні. Деталі проведення промотуру та подій, в яких Kalush Orchestra будуть брати участь, оголосять найближчими днями.

    Раніше усі учасники «Євробачення-2022», що має проти в італійському Турині, отримали порядкові номери для виступів у півфіналах. Українці виступатимуть на початку півфіналу, під шостим номером.

    Нагадаємо, що спочатку у складі учасників «Євробачення-2022» мав бути і представник Росії, але 25 лютого, наступного дня після початку повномасштабної російсько-української війни, у країни-агресора відібрали це право.

    Додамо, що переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш пізніше відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

    Теги: росія окупанти Євробачення війна українці скандал Україна Instagram окупація #stoprussia
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    Гурт Kalush вирішив поїхати до Турина на «Євробачення» (відео)