Десантник знищив командний пункт противника одним пуском із ПТРК: Генштаб показав фото

Скориставшись метушнею російських окупантів, десантники швидко покинули район

Кілька тижнів тому неподалік населеного пункту Геєвка Луганської області десантники 81 бригади виявили важливу ціль – командно-спостережний пункт одного з підрозділів противника. Про це інформує Міністерство оборони України.

Зайнявши вигідну позицію, солдат Максим Ш. першим же пуском з протитанкового ракетного комплексу знищив пункт противника.

«Скориставшись метушнею російських окупантів, десантники швидко покинули район. Але встигли зробити фото», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 38 доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. З 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки.

Сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки. Її передадуть на потреби Збройних Сил України.

Як раніше повідомлялося, поблизу Чернігова українські військові звільнили село Шестовиця. Нагадаємо, міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів.