Росіян топлять, труять і підсмажують заради баришів путінських олігархів

Яка б біда не сталася останнім часом в Росії - за всім цим стоять комерційні інтереси правлячої верхівки

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Специалисты пишут, что за страшным наводнением в Тулуне стоят сверхприбыли Дерипаски. «Братская ГЭС увеличивала объем выработки электроэнергии, чтобы обеспечить более дешевым электричеством своего главного потребителя – ОАО «РУСАЛ Братск» (хозяин Дерипаска)... Получается, что ради большей выработки на Братской ГЭС держали максимальную отметку воды в 402 метра. И когда добавилось совсем немного воды от дождей и таяния снега, которая ни на что не повлияла бы в нормальной ситуации, выше ГЭС началось наводнение» (Игорь Батов. Радио Свобода).

Совсем недавно во время катастрофы Superjet люди сгорели ради сверхприбылей других дружков Путина: Аркадия Ротенберга (хозяин Шереметьево) и Сергея Чемезова (производитель и поставщик Sukhoi Superjet 100). Шереметьево провалило пожарные и спасательные работы, а Чемезов ранее навязал Аэрофлоту покупку недоработанных и опасных самолетов.

Сейчас люди в Тулуне тонут за сверхприбыли другого путинского дружка-олигарха - Дерипаски.

Какая бы беда ни случилась в последнее время в России: варварская вырубка сибирской тайги, экологическое бедствие на Байкале, расползание по стране токсичных мусорных свалок, аварии и катастрофы – за всем этим стоят коммерческие интересы правящей верхушки. Россиян буквально топят, травят и поджаривают во имя барышей путинских олигархов.