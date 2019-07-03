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    Думки вголос

    Росіян топлять, труять і підсмажують заради баришів путінських олігархів

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Росіян топлять, труять і підсмажують заради баришів путінських олігархів

    Яка б біда не сталася останнім часом в Росії - за всім цим стоять комерційні інтереси правлячої верхівки

    Мовою оригіналу

    Специалисты пишут, что за страшным наводнением в Тулуне стоят сверхприбыли Дерипаски. «Братская ГЭС увеличивала объем выработки электроэнергии, чтобы обеспечить более дешевым электричеством своего главного потребителя – ОАО «РУСАЛ Братск» (хозяин Дерипаска)... Получается, что ради большей выработки на Братской ГЭС держали максимальную отметку воды в 402 метра. И когда добавилось совсем немного воды от дождей и таяния снега, которая ни на что не повлияла бы в нормальной ситуации, выше ГЭС началось наводнение» (Игорь Батов. Радио Свобода).

    Совсем недавно во время катастрофы Superjet люди сгорели ради сверхприбылей других дружков Путина: Аркадия Ротенберга (хозяин Шереметьево) и Сергея Чемезова (производитель и поставщик Sukhoi Superjet 100). Шереметьево провалило пожарные и спасательные работы, а Чемезов ранее навязал Аэрофлоту покупку недоработанных и опасных самолетов.

    Сейчас люди в Тулуне тонут за сверхприбыли другого путинского дружка-олигарха - Дерипаски.

    Какая бы беда ни случилась в последнее время в России: варварская вырубка сибирской тайги, экологическое бедствие на Байкале, расползание по стране токсичных мусорных свалок, аварии и катастрофы – за всем этим стоят коммерческие интересы правящей верхушки. Россиян буквально топят, травят и поджаривают во имя барышей путинских олигархов.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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