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    Думки вголос

    Розкол еліти створює сприятливу ситуацію для масових протестів у Росії

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Розкол еліти створює сприятливу ситуацію для масових протестів у Росії

    Крихкий світ у злочинній еліті тримається на страху перед чекістською владою

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    Чекисты, уголовники и олигархи на тропе войны

    Хабаровск лишний раз подтвердил, что раскол элиты создает благоприятную ситуацию для массовых протестов. Пока начальство едино, машина подавления работает как часы. Но как только начинается конфликт в верхах, они теряют контроль над ситуацией.

    Путинская «элита» не монолитна, это конгломерат банд и бандочек разного происхождения. Любая силовая структура, спецслужба - отдельная мафия, состоящая из множества автономных группировок помельче. Все такие банды принадлежат к одному из нескольких преступных макросообществ.

    1. Чекисты и их консильери. Наиболее известные представители: Патрушев, Бортников, Сечин, Тимченко, Чемезов, Миллер, Золотов, Шойгу, Малафеев и т.д.. Опираются на силовой ресурс ФСБ и других спецслужб. Многие из этих коррупционеров считают себя патриотами, имперцами и живут советскими мифами о разлагающемся Западе, который хочет лишить бедных русских людей анальной девственности. В этой среде - высокий уровень православнутости и крымнашизма.

    2. Уголовники, уцелевшие под чекистской крышей в криминальных войнах 90-х: тамбовские, малышевские, солнцевские, подольские, всякие Скочи, Михаси, Гены Петровы, Лучки, Ротаны и т.д. Давно сотрудничают и делят бабло с чекистами и чиновниками. Многие олигархи – выходцы из этой среды (Дерипаска, Усманов и т.д.). Зачастую страдают православнутостью, но имперскостью в основном не болеют, более прагматичны и менее отморожены, чем чекисты.

    2. Ельцинские олигархи: Фридман, Алекперов, Абрамович, Дерипаска, Михельсон, Усманов, Вексельберг, Авен и т.д. Тесно связаны с первыми и вторыми, но считают себя интеллектуально выше и «цивилизованней» и тех, и других. Тихо ненавидят чекистских выдвиженцев в бизнесе, таких как Сечин и Ротенберги. Настроены на сотрудничество со своими западными братьями по классу и против военных авантюр, создающих им проблемы на Западе.

    Среди различных криминальных региональных кланов самые мощные – кадыровцы. Они практически не подчиняются Москве и признают себя вассалами только лично Путина. Их ненавидят все остальные.

    Несмотря на многолетнее бизнес-партнерство, между всеми этими кланами и внутри них идет перманентная борьба за власть и ресурсы. В 90-е в этой среде шла «война всех против всех». При Путине были установлены некие правила (вернее понятия). Он является гарантом их соблюдения. По этим понятиям олигархи и уголовники в обмен на сохранение бизнеса не пытаются бороться за власть с правящими чекистами, а региональные кланы ходят под московскими. Именно за нарушение этих правил был наказан Фургал.

    Хрупкий мир в преступной элите держится на страхе перед чекистской властью. К примеру, староолигархический Лукойл давно точит на Сечина огромный зуб и готов порвать его при случае в клочки, но вынужден терпеть безумства руководства Роснефти.

    По мере сокращения кормовой база господствующих кланов, обостряются противоречия между ними. Наиболее вероятен конфликт между чекистами с одной стороны и некоторыми ельцинскими олигархами, а также региональными группировками – с другой. Такой раздрай может дестабилизировать авторитарную вертикаль власти. Тогда ей будет сложнее подавлять растущее недовольство населения.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія ФСБ Путін путінський режим
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