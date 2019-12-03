Сьогодні саме путінська Росія є глобальною загрозою для всього світу

Кремль має величезний ракетно-ядерний арсенал і при цьому ставить перед собою експансіоністські завдання, що базуються на багатих російських історичних традиціях

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Макрон заявил, что главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм. Здесь, в Германии мне часто приходится слышать, что не Кремль, а авторитарный режим в Китае - основная угроза демократии.

Конечно китайский партократический режим - отвратителен. И то, что он делает с уйгурами - преступление против человечества. Однако Китай – исторически самодостаточная, не экспансионистская страна. На протяжении веков она сама подвергалась агрессии со стороны северных кочевников, потом стран Запада и Японии. Сами китайцы никогда не проявляли интерес к захвату дальних колоний и мировому доминированию. Да и сейчас Китай даже не пытается насильно «вернуть в родную гавань» отколовшийся Тайвань, хотя все военные возможности для этого есть. Экономическое развитие и укрепление контроля над собственным населением для китайских властей важнее экспансии.

Международный (читай исламский) терроризм – конечно опасная угроза. Но исламисты, к счастью, разобщены и не имеют даже тысячной доли военных ресурсов Запада. Короткая история ИГИЛ показала, что с военной точки зрения они не состоятельны. Путинский режим в России имеет огромный ракетно-ядерный арсенал и при этом ставит перед собой экспансионистские задачи, базирующиеся на богатых российских исторических традициях. У власти в стране - люди с криминальной психологией, воспринимающие насилие как основой способ достижения своих целей. Во главе их стоит человек, позволяющий себе шутить на тему ядерного апокалипсиса, и, судя хотя бы по этому, потерявший адекватность. Такое опасное сочетание рисков чревато большой войной и мировой катастрофой. Только Кремль сейчас в полной мере представляет собой глобальную угрозу миру.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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