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    Думки вголос

    Світ може спати спокійно: російську армію озброюють злодії, а керують нею божевільні

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Генпрокурор РФ Юрій Чайка - Світ може спати спокійно: російську армію озброюють злодії, а керують нею божевільні
    Генпрокурор РФ Юрій Чайка

    Бойова парапсихологія захищає мир на землі

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    Из последних новостей:

    1. Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на создание новейших перспективных разработок вооружения.

    2. Официальный журнал Минобороны «Армейский сборник» опубликовал статью о существовании у российских военных методик боевой парапсихологии, с помощью которых можно проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы (РБК). «Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации».

    То есть, конечно, вы все поняли. Денег хватило только на мультики о ракетах. Остальное сп...ли. Но переживать не надо. Находчив и талантлив русский солдат. Он и без новых ракет врага разгромит. Как посмотрит на карту США грозно, все программы и кристаллы у проклятых пиндосов от страха перегорят.

    Эффективно, а главное дешево. Рогозинским детишкам на молочишко больше достанется. Стоимость такого парапсихологического оружия: банка тушенки, килограмм картошки, да пачка Беломора в день. А если еще бутылку водки накинуть, эффективность в разы повысится. От одного взгляда такого бойца-парапсихолога любой враг, если не от страха, то от смеха уж точно помрет.:)

    Российскую армию вооружают воры, а руководят ей сумасшедшие. Мир может спать спокойно.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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