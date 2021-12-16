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    Думки вголос

    У Росії настає новий 1937 рік: ворогами народу замість троцькістів будуть українці

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Російські чекісти сварганили справу якогось &laquo;підривного центру&raquo; МКУ - У Росії настає новий 1937 рік: ворогами народу замість троцькістів будуть українці
    Російські чекісти сварганили справу якогось «підривного центру» МКУ

    Нового Троцького звуть скромно – Краснов. Як і належить, він керує ворогами народу із закордону

    Мовою оригіналу

    С наступающим новым (37-м) годом!

    В умеренно оппозиционной среде было принято успокаивать себя – ну, все-таки, пока не 37-й год. Дождались. В России начались массовые репрессии (больше ста человек задержаны за один день) по абсурдным обвинениям, очевидно липовым делам «врагов народа», «иностранных наймитов» в стиле 37-го.

    Чекисты по ежовским лекалам сварганили дело некого «подрывного центра» МКУ. В роли троцкистско-зиновьевских извергов – украинцы. Нового Троцкого зовут скромно – Краснов. Как и положено, он руководит врагами народа из заграницы и подстрекает их к страшным преступлениям, например, как сообщает ФСБ, «члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину».

    Из сообщения ТАСС

    «13 декабря. Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ. Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб.

    В числе задержанных сторонников «МКУ» установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. Целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Красновым в различных регионах Российской Федерации акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств».

    Сравните:

    «Троцкисты и зиновьевцы по прямым указаниям Л.Троцкого, полученным объединенным центром через специальных агентов, сосредоточили всю свою враждебную деятельность против ВКП(б) и советского правительства, главным образом, на организации террора в отношении их виднейших руководителей».

    (Из обвинительного заключения по делу «Объединённого троцкистско-зиновьевевского центра»).

    Не удивлюсь, если следующим шагом, украинцев обвинят в подготовке покушения на новых «виднейших руководителей» во главе с самим «наивиднейшим». Удобный подвод и для массовой пропагандистской мобилизации, и для развязывания войны.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ФСБ путінський режим
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    У Росії настає новий 1937 рік: ворогами народу замість троцькістів будуть українці