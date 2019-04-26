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    Думки вголос

    У сучасній путінській Росії почало формуватися кастове суспільство

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Путін - У сучасній путінській Росії почало формуватися кастове суспільство
    Володимир Путін

    Перші сім'ї держави формують вищу спадкову касту. До наступної за рангом належить їх силова, пропагандистська і ділова обслуга

    Мовою оригіналу

    Знаете, почему СССР давно грохнулся, а КНДР живее всех живых? Одной из причин может быть то, что в СССР не было наследственной аристократии и кастовой системы, а в КНДР есть.

    В СССР в отличие от КНДР номенклатурщики (включая первое лицо) не могли автоматически передавать привилегии и власть по наследству. Только после краха Советского Союза они получили в наследственную собственность ресурсы, которыми распоряжались. Возможно поэтому ни номенклатурщики, ни их дети не были мотивированы защищать СССР и активно включились в ельцинские «реформы».

    Путинские власти учли советский опыт. В современной России быстро формируется, по сути, кастовое общество. Современная номенклатура - это уже не одинокие советские бонзы и «мальчики мажоры» из МИДа, а связанные друг с другом деловыми, дружескими и родственными отношениями мафиозные семьи, включающие высших бюрократов, крупных собственников, силовиков, депутатов. Путины-Шамаловы-Ротенберги-Ковальчуки-Чайки-Патрушевы-Рогозины-Бортниковы-Турчаки и т.д. любой ценой будут защищать свою власть и собственность от малейших поползновений на какие-то перестройки и реформы, способные нарушить сегодняшнее статус-кво. Они будут и дальше отгонять «кухаркиных детей» от социальных лифтов, охраняя свои позиции от потенциальной конкуренции.

    Первые семьи государства формируют высшую наследственную касту. К следующей по рангу принадлежит их силовая, пропагандистская и деловая обслуга. Большую часть населения пытаются загнать в низшие касты, с наследуемым низким социальным статусом, без шансов на социальную мобильность даже для отдаленных потомков.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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