Головна Думки вголос Ігор Гулик
search button user button menu button
Ігор Гулик Головний редактор сайту «Еспресо.Захід»

Безнадійна альтернатива для Путіна

glavcom.ua
«Надєждін – справді людина системи, до того ж – яскравий взірець російського політичного пристосуванства часів Путіна»
фото з відкритих джерел

Попри те, що сам Надєждін оцінює свої шанси скромно – він каже, що за нього голосуватимуть «невдоволені системою»

Кремлівські політтехнологи довго міркували над тим, аби підібрати спаринг-партнера самодержцю Путіну на наступних виборах в Росії
Вибори там, звісно, поняття умовне, – результат передбачуваний. Однак сам процес організації елекцій дає диктаторові кілька можливостей, аби донести щось до світу зі свого бункера, рівно ж як і до власних громадян.

Отож, альтернативою для Путіна призначили Бориса Надєждіна. Він, однак, ще не зареєстрований, зате збір підписів на його підтримку зусиллями і провладних ЗМІ, і контрольованих Кремлем та ФСБ соціальних мереж, а також усього спектра «хороших русскіх» перетворився на просто таки «торжество демократії». На підтримку Надєждіна виступили, зокрема, і люди з оточення політичного бранця Олексія Навального, і Михайло Ходорковський, що перебуває в екзилі.

Цікаво також, що за «борця з системою» з самої системи висловилася «Гражданская инициатива» Ксенії Собчак, яка встигла побувати в тій же шкірі спаринг-партнера бункерного на минулих виборах…

Надєждін – справді людина системи, до того ж – яскравий взірець російського політичного пристосуванства часів Путіна. У його послужному списку – генеза від «Союзу правих сил» Бориса Нємцова, через «Правое дело» мільярдера Михайла Прохорова до «Справедливой Росии» з її Сергієм Мироновим та Захаром Прилєпіним. Тобто, якщо хтось у Росії голосуватиме за альтернативу Путіну – то це інфантильні пристосуванці, щось на кшталт «какой разніци». Аргументом можуть стати слова Івана Жданова з навальнівського Фонду боротьби з корупцією: «Надєждін – політик з великою та неоднозначною історією. Та поставити підпис за нього – чому б ні?».

Попри те, що сам Надєждін оцінює свої шанси скромно – він каже, що за нього голосуватимуть «невдоволені системою», яких у Росії 20 відсотків, такий показник видається разючим на тлі домінування електорату Путіна. Переглянувши відео зі збору підписів за нього, можна зробити висновок, що він сподівається на підтримку мешканців Москви та Санкт-Петербурга. Особливого ефекту організатори збору підписів чекали від активності виборців за кордоном, – мережу просто заспамили кадрами з чергами «за підписом» у Тбілісі, Празі та Парижі.

Трішки дивно, оскільки Надєждін відважно позиціює себе як «антивоєнний» кандидат, а обидві російські столиці, не кажучи вже про закордоння, не надто торкнула мобілізація гарматного м’яса на український фронт. Гарматного м’яса, яке Надєждін, услід за Шендеровичем, вважає «нашими хлопчиками», і обіцяє захищати їх. «Я російський патріот. І я буду служити своїй батьківщині і захищати в тому числі тих хлопців, яких політичне керівництво змусило йти на фронт. Я думаю, в першу чергу, про Росію, за всієї поваги та розуміння страждань українського народу», – просторікує «надія російської демократії».

І тут програма Надєждіна дає закономірний для всіх росіян збій. Кажучи про «фатальну помилку» Путіна та «неефективність» спецоперації в Україні (а якої ефективності він очікував?), він не забуває про території, окуповані з 24 лютого 2022 року. На думку Надєждіна, долю цих регіонів слід визначити на референдумі (!). І знову за рибу гроші, – так, пам’ятаємо, визначали долю на кримському референдумі 2014-го, під дулами російських автоматів.

Та, зрештою, що тут вирішувати. Надєждін покладається на конституцію («Я буду розв'язувати це питання відповідно до конституції Російської Федерації»), у яку Путін вже вніс загарбані землі на правах федеральних адмінодиниць. А домовлятися Надєждін волів би не з Зеленським, а з… Так-так, з Арестовичем…

… А де тут Путін? А Путін – збоку. Він тішиться «демократичним флером» на диктаторській мармизі свого режиму. Він знає, що Надєждін – маріонетка, керована Сергієм Кирієнком, героєм Росії, першим заступником очільника президентської адміністрації Путіна, главою Росатому. Липовий миротворець був колись його помічником.   

Споглядаю цю мишачу метушню довкола російських виборів, і пригадую текст над дантівською брамою до пекла: «Хто входить тут, покинь усю надію».

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Михайло Ходорковський вибори в Росії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська ракета влучила у школу в Харкові
Обстріл Харкова та «бавовна» у Білгороді: головне за ніч
3 сiчня, 07:25
Навальний спілкувався із суддею та журналістами по відеозв'язку
Навальний вперше поспілкувався зі ЗМІ після того, як знайшовся на околиці РФ (фото)
10 сiчня, 10:36
Пошуково-рятувальна операція триває
Атака на Київ 29 грудня: кількість загиблих зросла до 28
1 сiчня, 10:30
«Бавовна» в окупованому Криму в ніч на 26 грудня
За останні чотири місяці знищено 20% флоту РФ – міноборони Британії
26 грудня, 2023, 14:17
У країні-агресорці виконувати стерилізацію як жінкам, так і чоловікам, але тільки після досягнення 35 років і за наявності у них не менше двох дітей
У перший рік великої війни кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії побила рекорд
11 сiчня, 10:44
Північнокорейські снаряди неякісні та летять повз ціль
Росіяни скаржаться на низьку якість боєприпасів з КНДР
13 сiчня, 04:20
Пожежею знищено склади компанії Wildberries
Пожежа в Санкт-Петербурзі: вогнем було охоплено 70 тисяч кв. м складів
13 сiчня, 10:33
Протягом останніх кількох днів ворог зменшив інтенсивність атак на Бахмутському напрямку
ЗСУ повідомили ключовий напрямок окупантів на сході
14 сiчня, 16:02
Білоруські учні старших класів вивчатимуть допити полонених
Школярів у Білорусі вчитимуть, як допитувати військовополонених
16 сiчня, 12:29

Ігор Гулик

Безнадійна альтернатива для Путіна
Безнадійна альтернатива для Путіна
Залужний став речником гіркої правди
Залужний став речником гіркої правди
Деградація путінської Росії
Деградація путінської Росії
Про Бразилію, Путіна та міжнародне право
Про Бразилію, Путіна та міжнародне право
Звідки росте пацифізм Папи Римського
Звідки росте пацифізм Папи Римського
Фатальний місяць для Росії
Фатальний місяць для Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
72K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
27K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
20K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
12K
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Новини

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Вчора, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Вчора, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Вчора, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua