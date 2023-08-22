Головна Думки вголос Ігор Гулик
search button user button menu button
Ігор Гулик Головний редактор сайту «Еспресо.Захід»

Фатальний місяць для Росії

glavcom.ua
Війна поступово переходить на територію самої РФ
фото з відкритих джерел

Крах «Празької весни» і «бавовна» над Симоньян

Серпень для Росії вважають фатальним місяцем. Причому, почалося все не з 1991 року, коли у Москві гекачепісти спробували повернути колесо історії навспак, чи зі серпневого дефолту 1998-го. І не з 99-го, коли імперія вперше спробувала зламати незалежну Ічкерію. І не з 2000-го, не з загибелі атомної субмарини «Курск», яка «утонула».

Озираючись в історію, розумієш, що фаталізм російського серпня розпочинався задовго до цих подій, а значно раніше і зодягнений був у геть не катастрофічні, на перший погляд, шати. До прикладу, 13 серпня 1961 року радянське партійне керівництво вирішило збудувати зловісну Берлінську стіну, і, мабуть, мало хто з тодішнього політбюро замислювався над тим, які незворотні наслідки матиме падіння цієї споруди для самого Радянського Союзу через якихось 28 років.

Сьогодні маємо 55-у річницю вторгнення у Чехословаччину радянських військ, початок краху так званої Празької весни, – спроби першого секретаря компартії Александера Дубчека і його команди прихильників «соціалізму з людським обличчям» модернізувати країну, вирвавши її з орбіти «великого північного сусіда».

Спроби, яка спершу народилася у лавах інтелектуалів, – Людвіка Вацуліка, Мілана Кундери, Яна Прохазки, й спочатку мала геть далекий від політики триб (на конференції у Лібіце літератори «реабілітували» творчість та філософію Франца Кафки). Хто б міг подумати, що легалізація у Варшавському блоці роману «Замок» стане стартовим пострілом для спроби штурму совєтського «замку»?..

Про радянське вторгнення у Росії воліють говорити як про тріумфальний парадний похід (щось схоже до того, як у лютому 2022 року московити йшли на Київ, готуючись до дефіляди Хрещатиком). Насправді тодішні фото і кадри кінохроніки демонструють нам ненасильницький спротив пражан, які з національними стягами вийшли супроти окупаційних танків.

Але коли вам випаде побувати у маленькому моравському містечку Угерске Градіште, вам обов'язково розкажуть про неймовірний вчинок місцевого гарнізону чехословацької армії, який зважився на опір зайдам і кілька днів тримав оборону. Звісно, сили були нерівними, але сам факт спротиву здивував не тільки окупантів, але й місцевих…

Іноді я думаю, що пиха та самовпевненість Путіна та його рашистської кліки базувалися не тільки на «побєдобєсії» «Велікой Атєчественной», але й значною мірою на оцих бандитських вилазках у країни ближнього закордоння, закуті у сталінський ГУЛАГ в результаті сумнозвісної Ялти.
Так було і в Угорщині 1956 року, коли, уловивши можливу хрущовську відлигу, будапештські студенти повалили у центрі столиці пам'ятник Сталіну, а Москва втопила цей спротив у крові. І в Румунії того ж таки року, зі знову ж таки студентською спробою десталінізації.

Тобто, плануючи «спеціальну воєнну операцію» проти України, Кремль небезпідставно сподівався на повторення уроків минулого. Тим паче, що «насєлєніє» досі добре сприймає оті давні загарбницькі «вкоськання» поневолених народів. Журналіст та історик Сергій Громенко навів сьогодні динаміку цього схвалення. Дані, правда, 2018 року, але чверть опитаних «Фондом общественного мнения» висловилися позитивно про придушення «Празької весни»…

Тепер, коли війна поступово переходить на територію самої Росії, ми бачимо паніку серед «народу-богоносця». До прикладу, коли сьогодні в Істринському районі Підмосков'я український безпілотник упав неподалік садиби відомої пропагандистки Маргарити Симоньян, та влаштувала справжню істерику у соцмережах. Про рівень розгубленості назагал годі говорити: через дрон скасовано майже сотню авіарейсів з московських аеропортів.
А далі ж буде. Росіяни мають зрозуміти: фатальний празький серпень 1968-го аж тепер бумерангом повертається до них через Україну. І в нашій майбутній перемозі над недоімперським монстром буде значна частка чеської допомоги. Направду: «Не квапся мститися, почекай і побачиш, як життя зробить це витончено і гарно».

І ніколи, повірте ніколи не повториться історія кундерівського героя з «Утрачених листів», історія того, що хотіли зробити у 1968-му з чехами, а 2022-го з нами: «Вони змусять його відкинути геть власне життя і стати тінню, людиною без минулого, актором без ролі, й замінити на тінь навіть оте відкинуте життя, навіть оцю покинуту роль актора. І ось коли він стане тінню, йому дозволять жити».

Цього ніколи не буде…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія війна безпілотник Москва росіяни Місяць

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і досі не наважився звільнити Шойгу
Силовики запропонували Путіну звільнити Шойгу і розпочати загальну мобілізацію – Bloomberg
20 серпня, 21:15
Орбан обіцяє, що Угорщина витрачатиме не менше 2% свого ВВП на оборону
Орбан анонсував виробництво бойових дронів в Угорщині
19 серпня, 08:47
Дмитро Буйвал загинув під Куп'янськом
На фронті загинув митець та громадський діяч Дмитро Буйвал
14 серпня, 19:18
РФ перекинула десантників до Оріхова
РФ перекинула десантників на Запоріжжя: розвідка спрогнозувала наслідки
12 серпня, 09:57
Росіяни отримують різні виплати за участь у бойових діях
Росія відправляє на війну хворих і незрячих – перехоплення (аудіо)
8 серпня, 19:27
У Криму панікують відпочивальники
Паніка та істерика у Криму: окупаційна влада терміново евакуює туристів з пляжів
5 серпня, 13:49
Після повномасштабного вторгнення доходи артистів впали в 10 разів
Скільки заробляють Полякова, Потап та Монатік: відповідь продюсера
2 серпня, 10:54
Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
2 серпня, 10:09
Користувачі соціальних мереж звинувачують Олексія Толкачова в тому, що він почав конфлікт для того, щоб продати більше примірників своєї книги
Українці заслужили війну? Історія отримала розв'язку: правда про скандального блогера-бізнесмена
1 серпня, 16:24

Ігор Гулик

Фатальний місяць для Росії
Фатальний місяць для Росії
Надувний храм – символ Росії
Надувний храм – символ Росії
Метастази більшовизму
Метастази більшовизму
Російські еліти готуються до розвалу Росії
Російські еліти готуються до розвалу Росії
«Волинська різня» Путіна. Диктатор знову почав вигадувати історію?
«Волинська різня» Путіна. Диктатор знову почав вигадувати історію?
Війна скоро завершиться? Що не так з діями влади
Війна скоро завершиться? Що не так з діями влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
21K
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
8884
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)
7872
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
5391
Сексуальна революція в Україні. Що задумали нардеп Железняк та його колеги
5159
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW

Новини

Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Сьогодні, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Сьогодні, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту