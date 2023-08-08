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Росія відправляє на війну хворих і незрячих – перехоплення (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія відправляє на війну хворих і незрячих – перехоплення (аудіо)
Росіяни отримують різні виплати за участь у бойових діях
фото ілюстративне

У армії РФ майже всіх визнають придатними для війни

Російський загарбник поскаржився своїй мамі на те, що до нього у підрозділ направляють хворих та незрячих бійців. Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Мам, тут таке коїться, я тобі кажу, у нас мужик є. Йому робили операцію у Москві, якісь пружини ставили у серце, а йому кажуть, що він придатний до служби», – поскаржився росіянин.

Також окупант пояснив, що був випадок зі сліпим військовим, який фактично далі своїх рук нічого не бачив. Проте і його визнали придатним для війни проти України.

«Я не на передовій, я на другій лінії оборони», – каже він.

За словами рашиста, виплати за участь у війні проти України виходять у всіх різними.

Окупант намагався запевнити свою матір, що продовжувати захоплювати українські землі він планує, проте його турбує лише безлад у документах та нерівні права серед своїх військових.

Нагадаємо, триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Теги: війна окупанти росія перехоплення

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