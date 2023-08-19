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Орбан анонсував виробництво бойових дронів в Угорщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Орбан анонсував виробництво бойових дронів в Угорщині
Орбан обіцяє, що Угорщина витрачатиме не менше 2% свого ВВП на оборону
фото з відкритих джерел

В Угорщині відкрився новий завод із виробництва бойового обладнання

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підписання угоди про виробництво бойових безпілотників у співпраці з ізраїльськими та німецькими компаніями. Про це повідомляє Associated Press.

У ході свого виступу на церемонії відкриття нового заводу з виробництва бойового обладнання у Залаегерсегу угорський прем'єр зазначив, що безпілотники будуть розроблятися у рамках зусиль щодо розвитку та модернізації військової та оборонної промисловості країни.

З боку Ізраїлю виступить оборонна технологічна компанія UVision, а хтось стане партнером від ФРН - політики не уточнив.

Угорському уряду належать 49% акцій заводу бойових машин німецької військово-технічної компанії Rheinmetall, що відкрився в Залаегерсезі.

За словами Орбана, незабаром розпочнеться робота ще однієї інвестиції Rheinmetall у Центральній Угорщині, яка, за його словами, стане "одним із найсучасніших заводів з виробництва боєприпасів у Європі".

Також він заявив, що Угорщина як член НАТО цього року виправдає очікування Альянсу щодо того, що країни-члени витрачатимуть не менше 2% свого ВВП на оборону.

До слова, прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.

Теги: Угорщина Віктор Орбан безпілотник озброєння

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